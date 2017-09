Des blessures d'enfance à Matéria

La céramique est un métier solitaire qui laisse à l'artisan beaucoup de temps pour «investiguer son coeur». Souriante, amicale et enjouée, Paula Murray transpose le stress et les tensions de sa vie dans son art. Elle en parle avec franchise, évoquant une mère bipolaire et un père alcoolique. Elle a appris très jeune la résilience et l'endurance.

Dans l'exposition baptisée Compassion qu'elle présente à Matéria jusqu'au 22 octobre, elle «convertit la souffrance en objet de beauté et de sensualité».

Sept vases sont disposés sur un anneau surélevé. Faits d'argile et de fibre de verre, ils ont été soumis au stress pendant la cuisson, en raison de leur composition inusitée. Ils ont cassé, craquelé, fendu, dévoilant leur fragilité et leur résilience.

Cette oeuvre s'appelle Tu es moi, en l'honneur de sa belle soeur Mary, atteinte de sclérose en plaques, qui a frôlé la mort à la suite d'une pneumonie. «Ma richesse vient de ma relation avec elle», confie la céramiste, ajoutant : «J'aime les gens blessés.»