Les nouveautés de la Poterie Bleu Marie

Parmi eux, une jolie collection de poissons. «L'été dernier, une cliente m'a demandé si je faisais des poissons à accrocher, parce qu'elle en avait vu au Portugal. Quand elle est partie, j'ai fait un dessin et je l'ai mis sur mon mur à idées», explique Marie Hébert, en parlant du babillard dans son atelier où elle épingle toutes ses inspirations.

Plusieurs estampes, moules et emporte-pièce plus tard, elle a obtenu une petite assiette ovale avec un poisson gravé à l'intérieur. Une de ses plus belles pièces et une des plus achevées, dit-elle avec émotion en pensant à tout le travail pour y arriver.