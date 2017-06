Rose Bon Bon, de Saguenay à Québec

(Québec) Du monde, du monde, du monde : la combinaison d'un vendredi pluvieux et d'un bouche-à-oreille efficace a entraîné une affluence spectaculaire à la boutique Rose Bon Bon qui vient d'ouvrir aux Galeries de la Capitale, à Québec.

Caroline Leclerc est propriétaire de ce commerce établi à Place du Royaume, à Saguenay, depuis 22 ans. L'an dernier, en décembre, elle avait ouvert une boutique éphémère aux Galeries de la Capitale et la réponse enthousiaste des gens l'avait convaincue de s'installer à Québec.

Âgée de 44 ans, mère de quatre enfants et déjà grand-maman, Caroline Leclerc s'adresse aux femmes qui aiment se gâter, qui suivent les tendances et qui souhaitent s'impliquer dans leur propre décor. «Rose Bon Bon les accompagne et les inspire», résume la femme d'affaires.

Tant les coussins littéraires de Denis Meunier, que les pots de béton de la Saguenayenne Marie Vincent et les objets thématiques de la Fabrique champêtre, de Warwick : chaque article est un «coup de coeur» de Caroline Leclerc. Elle propose aussi la literie Brunelli, une entreprise de Montréal avec laquelle elle travaille pour l'élaboration de ses collections.