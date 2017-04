Décoration pascale

Des tulipes fraîchement poussées, des couleurs craquantes et une touche raffinée et ludique. Pour une jolie tablée de Pâques, la marque québécoise Huit Juin Maison mise sur sa collection de linge Cocorico, «inspirée de la lumière du matin et de l'énergie qui s'en dégage».

Il n'y a pas à dire, le jaune, le gris et le turquoise donnent bonne mine aux nappes, napperons, serviettes de table et corbeilles en tissu 100 % coton et réversibles de Huit Juin Maison. L'entreprise fondée par Marie-Andrée Mackrous, à Québec, et sa soeur Laurence, à Montréal, a développé quatre collections vitaminées en collaboration avec l'agence Jump and Love. Leur linge de maison est produit en Inde, «où les fibres naturelles sont les plus belles», souligne le duo.

Nouveautés

Ce printemps, un troisième membre de la famille participe à l'aventure de Huit Juin Maison. Leur frère Charles-Antoine et sa bande de La Fabrique AllWood, jeune compagnie d'ébénisterie, ont collaboré à développer une planche à découper en érable avec insertion de noyer.

Parmi ses nouveaux produits, Huit Juin offre aussi des bols en céramique qui peuvent servir de sous-bouteille de vin, histoire de protéger nappes et napperons, mais aussi de vide-poche, de bols à tapas ou à olives. À disperser entre les convives, sur une table fleurie et ensoleillée.

Tous les produits de Huit Juin Maison sont vendus en ligne. La collection Cocorico est aussi offerte aux Halles de Sainte-Foy, chez Papillote & Cie.

***

En un mot: Huit Juin Maison

Ce nom d'entreprise honore la mémoire de la maman de Laurence et de Marie-Andrée Mackrous, décédée en 2013. Celle qui aimait recevoir famille et amis autour de sa table est née un 8 juin. «Notre mère représente le trait d'union entre nous, les deux soeurs fondatrices.»

Info: huitjuin.com

***