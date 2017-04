Quelle Histoire! lance son septième linge

(Québec) L'entreprise Quelle Histoire! lance un nouveau linge (son septième) avec l'image et l'historique de la tomate Savignac.

Elle a été cultivée pour la première fois dans la région de Lanaudière à la fin des années 40, sous les bons soins du frère Armand Savignac. Âgé d'une quarantaine d'années, ce clerc de la congrégation Saint-Viateur souffrait de troubles digestifs sévères et d'une maladie musculaire qui lui causaient «une distorsion physique». Devenu végétarien, il s'est mis à cultiver lui-même ses fruits et ses légumes, sans engrais chimiques ni pesticides. Il a adapté aux étés courts et frais du Québec la culture de la tomate qui porterait son nom.

Grâce à sa seconde carrière de jardinier-horticulteur, Armand Savignac a pu se payer des traitements médicaux.

Conçu par Daniel Robitaille

La fondatrice de Quelle Histoire! , Sophie Lachapelle, a confié la conception du linge à vaisselle à Daniel Robitaille, du studio Paprika. Faits de coton à 100 %, les linges se vendent 18,95 $. La collection de la tomate Savignac sera disponible en ligne (www.quelle-histoire.com), ainsi que dans une quarantaine de musées, boutiques et cuisineries du Québec, à partir du 20 avril. Fondée en 2015, Quelle Histoire! raconte l'histoire des races et des semences patrimoniales du Québec, ainsi que des emblèmes culinaires et agroalimentaires d'ici.