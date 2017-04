Le coup de foudre de Sophie

Un article publié samedi dernier dans le cahier Maison l'a incitée à nous contacter. Il était notamment question de l'Italien Giulio Natta, prix Nobel de chimie pour son travail sur les matières plastiques, qui a inspiré de grandes maisons présentes au Salon du meuble de Milan. Il est aussi le père du polypropylène, dont sont conçus les napperons, les planches à découper et les tapis nouvellement mis en marché par Sophie Bernier.

La Québécoise vante ce produit non toxique et précise que les enfants peuvent manger à même les napperons. Aucun risque d'empoisonnement non plus pour les planches à découper, souples, légères, antibactériennes et qui vont au lave-vaisselle. Quant aux tapis, qui se nettoient d'un simple coup de lingette, ils adhèrent bien au sol. Ce que Le Soleil a pu constater sur un plancher de vinyle, de céramique et de bois franc.