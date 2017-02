Pour l'amour des chats

Ses images sont des collages numériques créés à partir de photographies modernes et anciennes, et transposés sur des affiches, des coussins, des sacs, des étuis, des cartes ou des aimants. Sonia Roy met en scène des chats amoureux, des chats amis, des chats frère et soeur. Au passage, elle rend hommage à David Bowie, ou encore à la peintre mexicaine Frida dans son illustration intitulée Frida Cathlo .

Le tout sous la signature très actuelle de l'artiste, qui a notamment travaillé pour Le Cirque du Soleil et le Times. So Meow, entreprise montréalaise, offre ses produits de 3 $ à 45 $ en ligne et en boutique. À Québec, on en trouve au Brin de Folie sur le boulevard Champlain, à La Papetruc sur l'avenue Maguire, à la Librairie Pantoute et chez Rose Bouton, deux adresses de la rue Saint-Jean. Information: someow.com