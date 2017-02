Conception immaculée

Mélanie Morin, la propriétaire, est ravie de la réaction de ses visiteurs. Sa mise en scène est réussie : de l'extérieur, sa maison ressemble à un grand chalet lové dans la forêt. On y pénètre par une porte enclavée entre deux volumes. Un sentier étroit a été pelleté dans le banc de neige. Se rendre à l'entrée est une petite expédition. Un chien y a laissé des traces.

On entre. On se laisse renifler en enlevant nos bottes et nos manteaux. «Bonjour, bonjour!» Comme d'habitude, on a des yeux tout le tour de la tête, on s'avance dans le salon avant d'y être invités... puis on se dit qu'on a la berlue. Rien ne laisse soupçonner que derrière cette façade de «chalet» toute simple se cachent un salon et une cuisine à aire ouverte aux murs de planches blancs, réchauffés par un foyer et un plancher de bois franc. La pièce est spacieuse et le plafond cathédrale décuple sa majesté.