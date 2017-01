Mundviller Artisan: les pistons prennent du galon

Michèle LaFerrière

Sébastien Mundviller «magnifie» les pistons et les engrenages afin de les rendre «utiles et décoratifs». Sous ses doigts, les pièces d'auto prennent du galon et renaissent en lampes ou en tables.

Avec ses horaires atypiques, ce pompier a bien du temps libre qu'il passe dans l'atelier aménagé au sous-sol de sa maison de Loretteville. Ça fait 20 ans qu'il bricole des meubles et des lampes avec des objets qu'il glane sur LesPacs, sur Kijiji et dans les cours à métal. Les engrenages, les pistons, les disques de frein, les lames de suspension et les vilebrequins de moteur font son bonheur. Les clarinettes, les guitares et les tambours l'inspirent. Les planches à roulettes, les cloches d'incendie et les palans à boeuf l'allument. Jamais il ne tente de camoufler ou de transformer l'élément de base dont il s'est servi. «Je suis un artisan, répète-t-il. Je recycle et je récupère. Je veux rejoindre les gens et rendre mon art accessible.»

Agrandir Lampe fabriquée avec un phare d'un Ford Modèle T de 1915 Fournie par Mundviller Artisan

Il y a environ six mois, poussé par sa femme, il a fondé sa petite entreprise, Mundviller Artisan. Il travaille le bois et le métal, il peint et il a de l'imagination. Il prend des commandes, bien sûr, mais ses clients doivent aussi comprendre qu'il crée en fonction des pièces dont il dispose. «Il faut que je sois inspiré», ajoute-t-il. Sachez qu'il a déjà confectionné une base de lampe avec un moulin à viande. L'inspiration se cache parfois là où on ne l'attend pas. Quand on lui a suggéré de confectionner une lampe avec une guitare, il ne s'est pas contenté de mettre une ampoule au bout du manche. Il a séparé le manche en deux sur la longueur, a percé des trous à intervalles réguliers sur la moitié supérieure et a fixé entre les deux parties une bande de DEL qui change de couleurs.