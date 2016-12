Premier regard sur le printemps

Josée Guimond

Le Soleil Le Soleil (Québec) Bien que ce ne soit pas demain la veille qu'on ira se faire bronzer sur le patio ou dans la cour, on voit déjà poindre à l'horizon quelques tendances en matière de décoration extérieure.

«Pour le printemps, on voit l'arrivée de plusieurs nouveaux matériaux pour les meubles de jardin», explique Tamara Robbins Griffith, designer pour HomeSense. Selon elle, on s'éloigne un peu de l'utilisation du faux rotin pour des pièces plus contemporaines, qui privilégient le métal tubulaire, les lanières résistantes, et la corde. Les lignes se font également plus épurées.

Agrandir Les accents de jaune retiennent l'attention. Fournie par HomeSense

Du côté des couleurs, les accents de jaune retiennent l'attention. «C'est une couleur facile à introduire dans n'importe quel décor. On peut ajouter quelques coussins, ou un jeté léger, pour égayer les meubles existants», précise Mme Robbins Griffith. On peut aussi ajouter un siège individuel jaune, histoire d'ajouter une touche de fantaisie à notre mobilier de jardin. Dehors les rideaux!

Agrandir Les rideaux extérieurs représentent une tendance forte ce printemps, et le lin demeure toujours aussi populaire. Fournie par Homesense