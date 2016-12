Maison express

En 2003, après une année faste de récolte d'étoiles de mer à la plage Beaubassin de Bonaventure, Julie Bacon et Jean-François Chabot ont orné leur arbre de ces magnifiques décorations fournies gracieusement par la mer. La tradition est restée et ce sont leurs trois enfants, Marianne, Justine et Charles, qui la perpétuent aujourd'hui, fiers de leur chère Gaspésie! Alexandra Perron

La marque française d'ustensiles de cuisson Cristel est arrivée au Québec. Sa particularité? Son système de poignées amovibles qui présente plusieurs avantages : gain de place pour le rangement, sécurité pendant la cuisson, passage au four sans problème, entretien au lave-vaisselle. Fabriqués en France, les poêles, casseroles, sauteuses et woks sont garantis à vie. À Québec, on peut se les procurer à La folle fourchette, située sur la 3e Avenue, dans Limoilou. En boutique, on trouve quatre formats de la gamme Strate avec couvercle et poignées amovibles (à partir de 150 $), mais on peut aussi en commander. Information: www.cristel.com Michèle LaFerrière