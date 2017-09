Deux lectures pour vos soirées de fin d'été

Les organismes Vivre en ville et Écobâtiment ont lancé, à la fin d'août, une publication de 132 pages à couverture souple intitulée Réussir l'habitation dense. Elle s'adresse aux promoteurs, aux concepteurs et aux constructeurs immobiliers, ainsi qu'aux décideurs municipaux. Ce guide pratique de la collection Outiller le Québec donne dix «clés pour des habitations compactes, attrayantes et performantes».

Si le début est un peu aride, la portion centrale de la publication est dynamique et très intéressante, avec de nombreux exemples d'ici et d'ailleurs, des photos éloquentes et une mise en pages vivante.

Les «clés» apparaissent comme des solutions réalistes pour répondre aux exigences d'un développement durable. Il est question de transports collectifs et actifs, de réduction de l'espace alloué au stationnement, de partage des autos et de divers équipements (la salle de lavage ou les pelles à neige, par exemple), d'accès à des lieux extérieurs de qualité (grands balcons, cours fleuries), d'intimité et d'isolation sonore, de diminution de la consommation d'énergie, de gestion des eaux de pluie, de matériaux durables, de rues éclairées, achalandées et sans «cachettes» où l'on se sent en sécurité, etc.

Des projets de la région de Québec sont cités en exemples : Cohabitat, la Cité verte, les Allées Bellevue, l'Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.

Réussir l'habitation durable intéressera tout citoyen sensible à l'essor des mises en chantier des immeubles multilogements, à une occupation optimale du territoire, à une utilisation responsable de nos ressources, ainsi qu'à l'accessibilité des services et des activités du quotidien.

Vivre en ville est un organisme qui contribue au développement de collectivités viables partout au Québec.

Écobâtiment fait la promotion du bâtiment durable depuis 2004.

On commande l'ouvrage sur le site www.vivreenville.org (35 $, frais en livraison en sus).

