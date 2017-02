Écologique un jour, écologique toujours

(Québec) En quittant la firme Tergos et en ouvrant un bureau à son compte, l'architecte Bruno Verge rêvait de prendre six mois de congé et de bâtir enfin son chalet. «Je n'ai pas eu une journée de break , le lundi matin, le téléphone commençait à sonner.»

Loin de se plaindre, l'homme de 44 ans mesure la chance qu'il a de travailler à la maison. Il est installé, depuis 2004, dans un immeuble de la 3e Avenue, dans Limoilou. Il habite le rez-de-chaussée et le premier étage avec sa blonde et leurs deux petits gars. Attenant au vestibule, son bureau est situé dans l'espace commercial autrefois occupé par Yannick Fromagerie.

Son surnom

Boon Architecture, voilà le nom de la boîte qu'il a fondée en juin 2016. C'était jadis son propre surnom. Et comme il fait référence à Daniel Boone, l'explorateur qui a cartographié le continent nord-américain, il trouvait qu'il lui convenait encore.

Bruno Verge est sorti de l'École d'architecture de l'Université Laval en 1997. «L'architecture écologique en était à ses balbutiements, rappelle-t-il. À l'École, on n'entendait pas parler de ça.» Il a mis cinq ans avant de trouver sa zone de confort. Puis il s'est mis à s'intéresser à l'architecture écologique. Il a construit la maison de ses parents, en Estrie, en obéissant à certains principes verts malgré la rareté des ressources. «Ç'a fait wow!» confie-t-il.

Après avoir travaillé pour quelques entreprises de Québec et fondé une firme à son nom, il a rencontré Alejandro Montero, qui avait fondé Tergos architecture et construction écologique en 2000. Ils avaient «des atomes crochus». «Le match a été instantané, résume Bruno Verge. On a fusionné.» C'était en 2007.

«On a fait le bout de chemin qui nous a fait grandir», poursuit-il. Leurs routes se sont séparées pour des raisons qu'il garde pour lui-même.

Il a vendu ses actions de Tergos et il est «reparti simplement» afin de générer le moins de frais possible et de se payer le luxe de la flexibilité. Il embauche des sous-traitants au besoin. Et il affirme qu'il pourrait «réagir rapidement» en aménageant son sous-sol en bureau, où «il y a de la place pour six». Mais pour le moment, l'important à ses yeux est d'avoir «une belle diversité de contrats», des clients qui partagent ses valeurs écolos et des projets qui se démarquent. Information : bverge@boonarchitecture.ca et 418 558-0758