Paroles aux architectes: Suzanne Bergeron

(Québec) Les débuts d'année donnent envie de se projeter plus loin. Dans cet esprit, nous avons posé cinq questions à des architectes de tout âge sur notre façon d'habiter au Québec. Cette semaine, nous poursuivons notre série avec Suzanne Bergeron.

«Que nous réserve l'avenir? Je crains qu'il y ait autant d'avenir qu'il y a de gens, car l'avenir pour les uns est déjà passé date pour les autres. L'avenir pour l'architecte est souvent en retard, car l'évolution de l'architecture est ralentie par les procédures et l'acceptabilité sociale.»

Titre: Architecte senior, designer d'intérieur, détentrice d'une maîtrise scientifique en design urbain, associée de la firme Louise Amiot et Suzanne Bergeron, architecture + design + urbain, premier bureau de femmes architectes associées au Québec.

Ces maisons, même si elles reflètent davantage l'approche conceptuelle des architectes, marqueront les caractéristiques d'une décennie, d'un courant. Probablement que les toits en pente, les colonnes et les fenêtres subdivisées renaîtront, suivant le cycle de la typologie résidentielle...

La typologie résidentielle urbaine qui semble vouloir s'installer contre vents et marées est la résidence dite moderne. Ce style évoque dans l'imagerie populaire deux étages, un toit plat, trois matériaux et une fenestration généreuse. Contesté dans certains milieux centraux, il doit toutefois traverser l'acceptabilité sociale, ce qui devrait entraîner une simplification des volumes, une meilleure gestion des agencements de matériaux et une fenestration pertinente selon l'usage de la pièce et son orientation.

2. Selon vous, comment sera la maison type en 2037, dans 20 ans?

La densification des milieux centraux initiée lors des fusions exigera une politique renouvelée respectueuse des besoins des familles afin de ralentir leur déplacement vers de nouvelles banlieues plus éloignées (Lac-Beauport, Beaupré, Valcartier). À ces familles s'ajouteront probablement les propriétaires déçus par l'expérience du condo. La maison type répondra alors aux besoins humains d'identification et d'appropriation, puisque la densification, la cohabitation et la réglementation auront négligé ces aspects.

L'avenir appartiendra à la banlieue qui redonnera une certaine latitude aux propriétaires dans le choix de l'agencement des matériaux de leurs résidences.

Découlant de cette densification, l'organisation des pièces est remise en question. Les séjours se localisent en cours arrière ou même à l'étage avec la cuisine et la salle à manger, afin de bénéficier davantage des vues, de l'ensoleillement et de l'horizon.

Cette même question m'a été posée il y a 20 ans et rien n'a changé. L'évolution de la résidence ne passe pas par le choix des matériaux et des technologies, volet qui évolue de lui-même et sans onde de choc. La résidence de 2037 exigera une réflexion majeure quant à l'urbanisme : conscience comportementale, réglementation, transport en commun, etc.

Qui eut cru que la réglementation exigerait que la porte d'entrée principale soit en façade sur rue? Que cette façade soit parallèle à la rue? Qu'elle soit composée de 30 % de maçonnerie et de 10 % de revêtement léger au minimum? Que les plans d'une résidence privée seraient soumis à l'approbation esthétique d'un comité de quartier? Que la distance entre une porte d'entrée et celle du garage devrait être de trois mètres au minimum?

Si nous voulons que l'habitation évolue au même rythme que les changements de société, actualiser la réglementation urbaine est incontournable et doit permettre une certaine ouverture pour la réalisation de projets pilotes proposés par les acteurs du milieu.

3. Qu'adviendra-t-il de nos quartiers de bungalows?

La typologie s'inscrit dans la mémoire collective. Elle appartient au développement sociétal car elle caractérise un quartier (les logements en brique de Montcalm), une période (les bungalows d'après-guerre localisés dans les premières banlieues) ou un moment de notre histoire (les villas des grands domaines de Sillery). Celle que l'on souhaite préserver ou respecter a probablement été soumise à l'acceptabilité sociale.

Imaginez la réaction des résidents de Montcalm qui ont vécu le découpage de leurs grands domaines et l'envahissement par les premières habitations de moyenne densité, en maçonnerie, avec balcons en façade. Or, aujourd'hui, on exige de protéger cette typologie.

Le bungalow représente le scénario type de l'acceptabilité sociale. Il fut dénoncé, accepté et sera probablement reconnu et protégé comme une empreinte du développement urbain. Le bungalow offre une opportunité exemplaire d'actualisation car les terrains sont grands, la hauteur de la résidence est d'un étage et sa rue d'implantation est très large.

L'École d'architecture de l'Université Laval analyse des scénarios pour les requalifier depuis plus de 20 ans. Toutefois, la réglementation est lente à s'arrimer à ce potentiel de requalification des bungalows en maisons bigénérationnelles ou en copropriétés, avec cour latérale et limite zéro d'un côté ou construction dans la cour arrière.