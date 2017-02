Six «playsages» sélectionnés pour le Festival de jardins à Métis

(Québec) Le Festival international de jardins a dévoilé les noms des concepteurs qui présenteront leurs créations aux Jardins de Métis, en Gaspésie, à partir du 23 juin. Ils avaient été invités à créer des «playsages», afin d'insuffler aux visiteurs «l'idée que le jeu en plein air est tout aussi intéressant, sinon plus, que celui devant un écran». Pour cette 18 e présentation, six projets ont été retenus parmi 162 propositions en provenance de 30 pays. Les voici.

The Woodstock , de l'Atelier Yok-Yok, à Paris, est un terrain de jeu insolite qui pousse à l'ombre des arbres et forme une halte récréative où les enfants deviennent des géants juchés au sommet des structures. www.atelieryokyok.com

L'Escale , du collectif Escargo, à Montréal, présente des petits lopins de terre sur roulettes, comme des chariots pour les enfants qu'on choisit, qu'on adopte et qu'on apporte avec soi sur le site du Festival. www.collectifescargo.com

La chrysalide, des architectes-paysagistes Gabriel Lacombe (Montréal) et Virginie Roy-Mazoyer (Vancouver), est une invitation à faire une pause dans le temps, entre l'enfance et l'âge adulte, pour grimper dans l'arbre, y faire son nid et s'y étendre pour rêver.