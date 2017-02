Cecobois salue plusieurs projets de Québec

Michèle LaFerrière

Le Soleil Le Soleil (Québec) Le siège social de STGM, dans Beauport; le palais de justice de Montmagny; le pavillon Paul-Lafleur du Domaine Forget, dans Charlevoix; la gare fluviale de Lévis; le pavillon des Tours de la Pointe, dans Sainte-Foy; le Centre de découverte et de services du lac Arthabaska, dans Charlevoix; la passerelle des Trois-Soeurs surplombant la rivière Saint-Charles; la Bibliothèque de Montmagny; la Maison ERE 132 des Jardins de Métis : voilà les projets de la grande région de Québec et de l'est de la province qui se sont distingués, cette semaine, lors du gala des Prix d'excellence Cecobois, qui salue des réalisations en bois d'exception.

Le Centre de découverte et de services du lac Arthabaska, dans Charlevoix Fournie par StephaneGroleau.com

La passerelle des Trois-Soeurs enjambe la rivière Saint-Charles, à Québec. Fournie par StephaneGroleau.com

Cecobois a récompensé 16 projets à l'occasion de son gala qui s'est déroulé au Palais Montcalm, à Québec, et qui célébrait l'utilisation grandissante du bois dans la construction, ainsi que le savoir-faire et l'innovation des architectes et des ingénieurs. Les projets soumis devaient avoir été complétés au cours des années 2013 à 2016. Cecobois a reçu 60 candidatures.

Le pavillon des Tours de la Pointe, dans Sainte-Foy Fournie par StephaneGroleau.com

Le pavillon Paul-Lafleur du Domaine Forget, dans Charlevoix Fournie par StephaneGroleau.com