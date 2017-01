La parole aux architectes: Olivier Bourgeois et Régis Lechasseur

1. Quelle est la maison type dans la région de Québec en 2017?

Il y aura encore quelques maisons de promoteurs. Certains tenteront d'acquérir des maisons existantes pour demeurer en ville avec l'idée de les rénover. Malheureusement, il y aura très peu de maisons d'architectes. Celles que l'on verra seront plutôt spacieuses et résolument contemporaines. Il est difficile de parler ici d'un type, mais on note une plus grande ouverture de la population pour le travail de l'architecte et de la plus-value qu'il peut apporter, c'est très encourageant, mais l'accès au terrain pour une construction neuve, en ville, est quasi impossible.

2. Selon vous, comment sera la maison type en 2037, dans 20 ans?

On rêve d'une mixité dans les quartiers. On imagine un assouplissement de la réglementation et une rationalisation du prix des terrains pour permettre de construire dans les interstices. Les maisons seront alors plus petites et les gens reviendront à l'essentiel. C'est-à-dire de miser sur la qualité des espaces plutôt que sur le surdimensionnement. Par exemple, les gens reviendront à des chambres principales plus petites avec un garde-robe standard et partageront les salles de bain. Les besoins ont vraiment explosé en l'espace d'une génération. Les maisons seront sobres de l'extérieur et plutôt introverties. L'apport de lumière naturelle, les points de vue sur l'extérieur et les finis seront d'une grande importance. Les espaces extérieurs seront traités comme des microclimats dans un prolongement des espaces de vie intérieurs. Les terrains seront très petits et les voisins proches. Les gens se parleront et partageront certains espaces. Les matériaux authentiques seront très présents pour leur noblesse et leur intemporalité. Ils prendront le dessus sur les composites. On imagine que toutes les nouvelles maisons seront signées par des architectes.

3. Qu'adviendra-t-il de nos quartiers de bungalows?

Ils seront toujours présents. Ceux qui possèdent un bungalow leur donneront une deuxième vie tout en respectant leur nature. Le format des bungalows s'avère tout de même très fonctionnel pour une jeune famille et certains sont très élégants dans leur simplicité. On peut aussi imaginer ajouter un étage dans une formule bigénérationnelle, on en voit déjà quelques-uns. On ne veut pas les raser, mais plutôt les conserver et permettre de bâtir dans l'entre-deux afin de limiter l'étalement urbain.