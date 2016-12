Lac-Mégantic: une  vidéo pleine d'espoir

La vidéo fait parler des architectes, des pépiniéristes, des urbanistes dans une intention évidente de donner de l'espoir aux Méganticois et de montrer au monde à quel point ils ont su se retrousser les manches. Tout reste à faire à Lac-Mégantic, comme en témoignent les camions et les tracteurs qui semblent intégrés au décor. Mais ça avance. Et tant qu'à repartir à neuf, autant agir dans l'innovation et le renouveau.

Invité à donner une conférence, l'architecte Pierre Thibault évoque l'architecture comme «un élément qui fait que la vie est belle». Son jeune collègue Jérôme Lapierre affirme qu'il s'est inspiré des «meilleurs principes» afin d'offrir à tous un «meilleur milieu de vie» avec le projet résidentiel Des Vétérans.

On voit la rue Frontenac presque complétée jusqu'au carrefour des rues Villeneuve et Laval, en face de l'église.