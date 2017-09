Maison express

Les parents impliqués espèrent ouvrir les portes de cette maison en 2019, normalement dans le secteur Ste-Geneviève à Val-Bélair, sur un terrain appartenant à la Fondation Famille Jules Dallaire. Ils poursuivent leurs rencontres avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le ministère de la Santé et des Services sociaux et travaillent également en collaboration avec la Fondation Véro & Louis et la Fondation La Capitale.

Le Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches reviendra pour une troisième année d'affilée au Centre de congrès et d'expositions de Lévis, les 19, 20 et 21 janvier 2018. Une centaine d'exposants occuperont les deux niveaux de l'immeuble et partageront leur expertise dans les domaines du logement (maisons, condos et appartements), de la rénovation, de l'aménagement intérieur et extérieur, et du potager. Le Salon est réservé aux entrepreneurs et aux entreprises installés dans la région de la Chaudière-Appalaches. Info : www.sh-ca.ca Michèle LaFerrière