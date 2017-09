Maison express

Michèle LaFerrière

La période d'inscription aux Prix du patrimoine de la Gaspésie 2017 a été prolongée. Les individus, les organismes et les municipalités ont jusqu'au 24 septembre pour soumettre leur candidature à ces prix décernés par Patrimoine Gaspésie, en collaboration avec Culture Gaspésie, à l'occasion de Cultiv'Art, qui aura lieu à Gaspé, le 27 octobre. Trois prix seront remis : Action individuelle, Action institutionnelle et Action municipale. Ils concernent tous des «projets remarquables» qui ont trait au patrimoine de la Gaspésie. Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 24 septembre, à 16h, par courriel à comm@culturegaspesie.org ou par la poste à : Jury des Prix du patrimoine de la Gaspésie, Culture Gaspésie, 169, avenue Grand-Pré, Bonaventure, (Qc) G0C 1E0. Les formulaires sont disponibles à cette adresse : patrimoinegaspesie.weebly.com ou sur le site Web de Culture Gaspésie (culturegaspesie.org), dans la section «appel de dossiers». Info : Jean-Marie Fallu, 418 360-1245, fallujm@globetrotter.net, ou Odrée Robichaud, 418 534-4139, poste 225, comm@culturegaspesie.org. ***

Bourse Innovation de 5000 $ : début de la période de mise en candidature

La Ville de Québec annonce la période de mise en candidature pour la bourse Innovation de 5000 $ qui vise à soutenir la relève en architecture, en aménagement et en design urbain. Cette bourse sera décernée à un étudiant de l'École d'architecture de l'Université Laval inscrit à la maîtrise professionnelle ou à la double maîtrise. Il devra avoir complété ses études en 2017-2018. Elle lui sera remise lors de la soirée des Mérites d'architecture, le 6 décembre, au Palais Montcalm. Ce prix permettra au récipiendaire de faire un voyage dans un pays de son choix, où il étudiera les réalisations les plus novatrices en architecture, en aménagement et en design urbain. À son retour, il devra présenter une synthèse des connaissances acquises pendant son séjour. Les étudiants intéressés doivent déposer à la direction de l'École d'architecture, avant le 3 novembre, à midi, un projet de voyage d'études d'une durée de six à huit semaines. ***

L'Aventura entre dans sa phase 4