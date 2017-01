Des toilettes pour tous

(Québec) Pour les uns, des toilettes en porcelaine, double chasse, hauteur confort. Tout est évacué, canalisé, géré, acquis. Pour les autres, un simple trou dans le sol, qui déborde plus souvent qu'à son tour. La chercheuse Catherine Bourgault l'a appris à la dure et raconte pour mieux sensibiliser.

Cette doctorante en génie des eaux à l'Université Laval a un sujet d'étude pour le moins singulier. Un masque sur le nez, les deux mains dans le... caca, elle est spécialisée en assainissement pour les pays en développement. Son objectif : mieux comprendre les mécanismes de biodégradation dans les latrines à fosses.

«Pourquoi je fais ça? Je me pose la question tous les jours», lance en riant la jeune femme de 32 ans, bien consciente de l'odeur qui se dégage de ses recherches.

Son intérêt pour la cause est né lors d'un séjour au Sénégal après sa maîtrise, alors qu'elle travaillait pour une ONG. «C'était la saison des pluies, il y avait plein de trous d'eau et je ne me suis pas inquiétée d'avoir les pieds mouillés.» À cause du manque d'organisation sanitaire, il y avait des matières fécales partout dans les rues. Résultat, elle a attrapé une sorte de ver qui s'est faufilé par un ongle d'orteil.

Une prise de conscience qui ne l'a pas arrêtée, bien au contraire. Catherine Bourgault a visité l'Inde, Haïti, le Burkina Faso. Puis elle a obtenu une bourse pour commencer un doctorat en assainissement.

L'enjeu est humanitaire : dans les pays en voie de développement, la moitié des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients qui souffrent de maladies dues aux problèmes de qualité d'eau, d'assainissement, d'hygiène. Chaque année, la diarrhée tue plus d'enfants que le sida, la malaria et la rougeole combinés, expose Catherine Bourgault.

À Dakar ou à Nairobi, il existe des toilettes modernes, mais la grande majorité des installations sanitaires ne sont pas raccordées à un système dégout. Elle décrit les latrines, un trou dans le sol, par-dessus lequel on installe une dalle et une cabane, pour un minimum de dignité.

Viennent en tête les images marquantes du film Le pouilleux millionnaire (2008), alors que le petit Jamal plonge dans la fosse septique de son bidonville près de Bombay pour obtenir un autographe...

Catherine Bourgault opine. Elle a vécu six mois en Inde. «Même la défécation en plein air est naturelle. Surtout les enfants, dans la rue.»