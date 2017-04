3e Défi kayak: à pagaie... et à voile!

Et pour cause, du 10 au 13 août prochains, plus de 150 kayakistes sont encore une fois attendus pour 250 km en quatre jours sur le fleuve, entre Montréal et Québec. Grande nouveauté, les amateurs de voile légère sont intégrés à l'aventure.

Gaétan Boivin (pdg du Port de Trois-Rivières), Mario Girard (pdg du Port de Québec), Louis-Marie Beaulieu (pdg de Groupe Desgagnés), Mathieu Fortier (cofondateur de Jeunes musiciens du monde et instigateur du Défi) et Christian Bédard (v.-p. Services financiers commerciaux, RBC Banque Royale) unissent leurs forces pour la réussite de la singulière randonnée maritime, qui vise cette année à amasser plus de 250 000 $ pour offrir des cours de musique à des jeunes de milieux défavorisés.

Info : Defikayak.org