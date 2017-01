Odyssée NorAm: retour à l'eau et autres nouvelles

(Québec) Après une bonne partie de l'hiver en «vacances» dans le froid du Yukon, les aventuriers Pierre Pépin et Jennifer Gosselin reprennent ces jours-ci du nord de la Colombie-Britannique leur périple en canot à travers le pays.

Car il faut le mentionner, depuis le début de l'Odyssée NorAm, Pierre et Jennifer mettent l'accent sur les rencontres, sur le contact avec les gens. Et comme ils ne suivent qu'un itinéraire général flexible, ils n'hésitent pas à changer leurs plans.

«Au Manitoba, on sentait la fumée!» raconte Pierre. Les canoteurs ont finalement atteint la région ravagée par les immenses feux de forêt deux mois après le passage de ceux-ci.

De la glace jusqu'au feu, raconte Pierre. Car dès le départ, le duo et sa chienne Jasmine ont fait du véritable canot à glace le temps que le lac Winnipeg dégèle. Les photos qu'ils ont prises durant cette portion parlent d'elles-mêmes...

Encore une dizaine de mois, et ils seront de retour au Québec, après des milliers de kilomètres à pagayer à l'unisson. «On va essayer de ne pas trop y penser!» appréhende déjà l'ancien militaire tourné formateur en plein air, en faisant référence à «l'après» du voyage, à la possibilité de reprendre l'éventuelle routine de la vie en ville. «Je pense que je ne serai plus capable!»

Triste constat

Durant la conversation téléphonique, Pierre Pépin revient tout de même sur un triste constat qu'il a fait ces derniers mois. À quel point il y a «beaucoup d'ouvrage à faire» du côté des réserves autochtones qu'il a trouvées sur sa route. Jennifer et lui ont été témoins à maintes reprises d'injustices, d'inégalités frappantes.

Ils ont pu constater que l'argent est souvent mal distribué au sein des communautés visitées. «Il y en a qui travaillent fort!» insiste Pierre. Mais il désole que ces efforts de la part de certains autochtones restent souvent vains, bousillés par l'appât du gain de compatriotes mieux placés au sein de la réserve.

Une réflexion qui se poursuit visiblement dans la tête de Pierre. Une préoccupation que le couple aborde notamment en conférence.

Cet hiver, le couple a en effet commencé à partager sur la route son voyage d'aventure avec un public de tout âge. La générosité et la bonté humaine sont au menu, de même qu'une réflexion sur les changements climatiques, la découverte du pays et sa grande beauté, et notre lien avec les Premières Nations.