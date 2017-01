Un pompier de Québec à 208 km du pôle Sud

(Québec) Il est en voie de devenir le premier Canadien à atteindre le pôle Sud avec pour seul moyen de transport ses deux jambes et ses skis. En complète autonomie, sans ravitaillement ni contact humain, ne traînant derrière lui que son matériel et ses vivres, ce pompier de 38 ans de Québec approche petit à petit de son but. Alors que 208 kilomètres l'en séparent, Le Soleil a pu prendre des nouvelles lundi de Sébastien Lapierre, en direct du 88e parallèle sud, au beau milieu de l'Antarctique.