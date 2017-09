Sous le signe de l'élégance

(Montréal) On connaît bien la première, peut-être un peu moins la deuxième : la première a une passion pour la mode et porte les vêtements des plus grands designers; la deuxième connaît la confection desdits vêtements sur le bout des doigts. Toutes deux de grandes amies dans la vie, voilà que l'actrice Karine Vanasse et la designer Elisa C-Rossow s'unissent pour présenter une collection-capsule, qui sera vendue en exclusivité par la Maison Simons.

Karine Vanasse et Elisa C-Rossow se connaissent depuis environ trois ans. C'est d'abord Karine, séduite par le travail d'Elisa, grâce à une vidéo d'art mettant en valeur ses créations (et toujours disponible sur son site), qui a pris contact avec la designer pour lui offrir... de mettre sa notoriété à son service.

«Je sais que le marché est difficile pour les designers, alors je me suis dit que si je pouvais aider à faire rayonner son talent...», raconte Karine Vanasse, expliquant son offre de faire une vidéo artistique (et promotionnelle) pour la griffe d'Elisa C-Rossow. «J'ai dit oui tout de suite, évidemment!» lance en riant la créatrice de 31 ans.

Les deux amies et femmes d'affaires avaient convoqué la presse à Montréal, la semaine dernière, pour une présentation de leur travail, au studio de photo de la Maison Simons, partenaire de la première heure de ce projet vestimentaire commun (un endossement salué quatre fois plutôt qu'une par les jeunes femmes).

D'ailleurs, le détaillant connaît bien Elisa C-Rossow, qui est... la deuxième designer canadienne la plus vendue chez Simons. Originaire de Nice, Mme C-Rossow a fait ses études en mode, avec une spécialité en haute couture à Paris, avant d'immigrer au Québec (en mars 2009), et de lancer sa propre griffe chez nous, quelques mois plus tard. Elle est reconnue pour ses coupes structurées et intemporelles, et ses vêtements à la fois classiques et contemporains, à l'esthétique minimaliste.

«L'intemporalité, c'est une des valeurs de ma compagnie. Ça ne m'intéresse pas de faire des vêtements «à la mode», il y a d'autres designers qui le font très bien», explique la créatrice, qui préfère concevoir (à l'unité) des «essentiels» de la garde-robe, qui perdureront, s'agenceront bien entre eux, et seront composés de matériaux de grande qualité.

Aussi, Elisa C-Rossow croit au «besoin «d'éduquer» la cliente à consommer intelligemment, à se pencher sur ce qu'elle porte, comment c'est fait, et d'où ça vient».

Philosophie commune

C'est également cette «philosophie du vêtement» qui a séduit Karine Vanasse lorsqu'elle a rencontré celle qui est devenue une amie, et... une partenaire de travail imprévue, car l'idée de créer une collection commune n'était vraiment pas là au départ, mais s'est imposée d'elle-même, de fil en aiguille (jeu de mots facile ici, désolée).

Une collection-capsule très limitée (sachez-le) qui s'est bâtie «50/50», insiste la designer. Car même si l'actrice de 33 ans ne manie pas les ciseaux, tous les modèles (9 au total), et les menus détails de ceux-ci, ont été développés et peaufinés à deux, pendant un an. Et toutes les pièces (qui s'agencent toutes entre elles) répondent aux «valeurs» qui ont toujours guidé Elisa, et que partage Karine : design intelligent, qualité des matériaux, minimalisme des coupes, durabilité et pérennité des vêtements, et confection écologique. Sans oublier l'élégance, évidemment.

Pour l'avenir, pourrait-on revoir une collaboration Karine Vanasse/Elisa C-Rossow? En souriant, les deux très occupées jeunes femmes (la seconde a un enfant de seulement 23 jours!) ne ferment pas la porte... mais ne promettent rien. On gardera l'oeil ouvert.

