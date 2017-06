Dans l'air signé St-Clair: le parfum d'une vie

De retour à Montréal, elle travaille avec des créateurs de parfum, et se fait concocter un «jus»... qui ne la satisfait pas pleinement, car un peu trop «chimique» à son goût. Ce qui a mené, il y a quelques années, à une rencontre avec une agricultrice de 35 ans d'expérience, qui lui confirme que «oui, un parfum bio, ça se peut».

Pour Martine St-Clair, Dans l'air est plus qu'une simple odeur, c'est véritablement l'histoire de sa vie. «C'est ma chanson de vie, en bouteille!» Parlant de bouteille, la chanteuse a dessiné elle-même le flacon de son parfum, flacons qui seront soufflés un à un, de façon artisanale. Et parlant de chanson, de cette histoire parfumée est née une vraie chanson qui résume 35 ans de carrière, Près de toi. De la suite dans les idées, on vous disait...

Dans l'air est également un hommage aux femmes, particulièrement à sa mère qui a aujourd'hui 86 ans, un coup de chapeau à l'endurance et la force de caractère de celle qui a élevé huit enfants. La fragrance évoquera entre autres le parfum fétiche de la dame, le N˚ 5 de Chanel (dont la petite Martine aimait beaucoup s'asperger en cachette...), et sera un clin d'oeil... à ses talents de cuisinière (bonjour, odeur de tarte aux citrons!).

Pour le reste, la chanteuse étudie actuellement la façon adéquate de distribuer efficacement son délicat produit aux notes de fleurs, d'agrumes, de vétiver et de sauge (sachez que la sauge est bonne pour la voix).

Évidemment, Martine St-Clair ne met pas de côté son métier de chanteuse, et sera au Centre d'art La Chapelle le 28 octobre (et en février prochain à Saguenay) pour son nouveau spectacle Ma librairie musicale. Sans compter qu'à partir du printemps 2018, elle sera une des têtes d'affiche de la tournée Entre vous et nous, avec Marie Michèle Desrosiers, Marie-Élaine Thibert et Luce Dufault. Gageons que lors de ses passages sur scène, flottera une délicate odeur dans l'air...

