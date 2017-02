Des dessous chics pour la Saint-Valentin

(Québec) Avouez que pour s'acheter (ou se faire offrir) des dessous plus chics ou sexy, on dirait qu'on a absolument besoin d'une raison particulière. La Saint-Valentin étant justement un excellent prétexte pour faire un petit ajout spécial à notre garde-robe «privée», nous vous présentons cette semaine quelques charmantes suggestions.

Addition Elle

Déjà une 12e collaboration de la mannequin Ashley Graham avec le détaillant taille plus Addition Elle. En tout, 10 modèles pour la superbe collection Rose Noire, présentée par Mme Graham elle-même, bien sûr. Le mauve, le fuchsia, et le noir sont à l'honneur, de même que la dentelle frangée et le motif guépard.

www.additionelle.com/fr et en magasin (liste sur le site)

la Vie en Rose

Comme à chaque changement de saison ou fête particulière, la marque québécoise propose une très jolie gamme appropriée. La collection Saint-Valentin de cette année ne fait pas exception, avec sa lingerie fine très abordable. Nous nous sommes attardés sur les dessous plus sexy, mais la Vie en Rose a aussi toute une ligne de pyjamas confortables pour la fête de l'amour.

www.lavieenrose.com/fr et en magasin (liste sur le site)

Joe Fresh

Dans la catégorie «beau, bon, pas cher», les magasineuses averties connaissent déjà Joe Fresh, le petit plus qu'on s'offre... en faisant l'épicerie. On peut aussi se procurer la marque en ligne et oui, il y a de coquets sous-vêtements.

www.joefresh.com et en magasin (liste sur le site)

La Perla

Nous sommes dans une classe à part avec La Perla. La marque italienne (endossée par plusieurs célébrités) crée de la lingerie fine haut de gamme depuis 1954, et a même étendu son expertise au prêt-à-porter et aux accessoires (sacs à main et chaussures). Sans surprise, on s'attend à ce que ça soit (très) cher... et ça l'est.

www.laperla.com et liste des détaillants sur le site

Rosa Faia

Rosa Faia est la division «plus jeune» de la compagnie allemande Anita, qui conçoit de la lingerie depuis... 1886. De la lingerie de qualité (il y a aussi des maillots de bain), assez abordable, et disponible également pour les grandes tailles.

www.anita.com (non transactionnel) et liste des détaillants sur le site

Silhouette Lingerie

Fondée il y a plus de 50 ans, la bannière québécoise Silhouette Lingerie (qui fait partie de La Maison A. Setlakwe) vient tout juste de se doter d'une pratique boutique en ligne qui offre toutes les marques qu'on trouve en magasin (notamment Chantelle, Passionata et Triumph). Mais bon, si vous préférez magasiner «en personne», l'adresse des 11 boutiques est aussi sur le site.

www.lingeriesilhouette.com

Victoria's Secret

On le sait, les présentations de Victoria's Secret retiennent beaucoup l'attention, notamment en raison des fameux anges (des mannequins vedettes triées sur le volet) qui portent les ailes de la marque. On pourrait penser qu'avec tout ce fla-fla jet-set, les dessous proposés seront hors de prix... mais non, plusieurs articles offerts sont très abordables.

www.victoriassecret.com/fr et en magasin (région de Montréal, liste sur le site)

WonderBra

Une marque qui n'a plus besoin de présentation, et avec laquelle on n'est jamais déçu du rapport qualité/prix. Le modèle de soutien-gorge suggéré aujourd'hui (nom de code W7484) est offert en sept autres couleurs, et les tailles vont du 34B au 40DD.

www.labaie.com et en magasin (liste sur le site)