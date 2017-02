Mon produit chouchou: spécial filles

Josée Guimond

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil (Québec) Chères lectrices, la chronique sur le produit chouchou de 10 filles de la rédaction du Soleil vous a emballées, et vous avez été nombreuses à répondre à l'appel pour nous faire connaître le vôtre. Alors voici une sélection de quelques-uns de VOS indispensables, ces petits produits qui vous font sourire au quotidien. Un grand merci pour votre participation.

Note : si aucun endroit spécifique n'est indiqué pour l'achat du produit, c'est qu'on le trouve facilement en pharmacie, ou aux comptoirs de cosmétiques des grands magasins.

Nathalie, 43 ans, Québec

Poudre bronzante légère Terracotta light de Guerlain (62 $) «On l'applique selon la méthode Guerlain, soit en formant un "3", en passant par l'arcade sourcilière, la joue, et la mâchoire. Ça donne un petit air "teint en santé", un peu glam mais pas trop, qu'on apprécie, surtout en plein milieu de l'hiver! Un produit de luxe (on s'assume!), que mon conjoint m'offre aux anniversaires.»

Louise, 70 ans, Québec

Crème hydratante de base pour peau sensible de Selection (8,49 $, 100 g, chez Brunet) «Avec les années, j'ai essayé bien des produits pour les mains (particulièrement pour les cuticules), et finalement, c'est mon dermatologue qui m'a recommandé d'acheter cette crème en vente libre. Une petite merveille onctueuse (qui ne tache pas), avec laquelle j'enduis à peine le bout d'un pouce, pour ensuite masser le bout de tous mes doigts, puis crémer mes mains.»

Magaly, 40 ans, Lévis

Baume Beauté éclair de Clarins (50 $, 50 ml) «Un baume qui a un effet liftant, éclaire le visage, et retend les traits. On ne l'applique pas tous les jours, car "l'effet" ne fonctionnera plus! Une petite quantité suffit, et on l'utilise juste avant le fond de teint. Idéal pour les grosses semaines... ou les lendemains de veille.» Mention spéciale : toute la gamme des produits québécois IDC

Sandra, 42 ans, Québec

Crayon No Bleeding Lips de Know Cosmetics (15 $, chez Sephora et Pharmaprix) «J'adore porter des rouges à lèvres de couleurs vibrantes, mais peu importe la marque de rouge utilisée, ou de crayon contour, le rouge "fuyait" vers l'extérieur des lèvres, dans les fines rides. Une amie m'a parlé de ce crayon transparent qui fait des miracles... et je ne peux plus m'en passer!» Mention spéciale : le shampoing sec Klorane pour cheveux foncés

Sonya, 64 ans, Québec

Correcteur instantané pores dilatés de Clinique (27 $) «Je ne me maquille plus depuis que je suis à la retraite, sauf pour ce produit qui camoufle brillance, rougeurs, et pores dilatés sur mon nez. Je l'utilise depuis plus de 20 ans, et je ne manque pas une journée.» Mention spéciale : la crème à mains FC5 de Arbonne (vendue par les conseillères Arbonne)

Françoise, 56 ans, Rimouski

Base de teint Prime Time de Bare Minerals (27 $, chez Sephora) «Je l'utilise sur la zone T du visage, et sous le cache-cernes. Elle unifie tout fond de teint, correcteur, ou cache-cernes, et empêche l'effet pâteux. Je ne peux plus m'en passer!» Mentions spéciales : le fard à joues (nuance Buff) de MAC, et l'Huile Prodigieuse de Nuxe

Anne, 56 ans, Québec

Fond de teint terre caramel de Couleur Caramel (34,75 $, chez Avril) «Un fond de teint sous forme de poudre compacte, qui donne un effet bonne mine, et ne contient pas de talc. Je lis beaucoup à propos des ingrédients contenus dans les produits d'hygiène personnelle et cosmétiques, et je suis médusée de constater à quel point on y trouve des ingrédients chimiques qui sont allergènes (et même cancérigènes), et qui perturbent notre système reproducteur et endocrinien. Je suis devenue une adepte des produits certifiés biologiques ou plus naturels.» Mention spéciale : déodorant naturel Dr. Mist (7,99 $, aussi chez Avril)

Marie-Claude, 40 ans, Québec

Crème hydratante Soft de Nivea (6,49 $, 75 ml) «C'est la crème hydratante la plus simple qui soit, mais elle a été ma bouée de sauvetage! J'ai la peau plus sèche que sèche, "eczémateuse" par périodes, et trouver une crème hydratante qui "fait la job" a été pour moi un défi. J'en ai essayé plusieurs (payant jusqu'à 90 $ pour un petit pot), et c'est par hasard que je suis tombée sur la Soft de Nivea, qui rend ma peau hydratée, lisse, et douce. J'en ai des petits pots dans toutes mes sacoches!» Mention spéciale : les traitements capillaires Olaplex

Hélène, 60 ans, Québec

Comforting Body Butter de Saje (19,95 $, 200 ml) «J'aime beaucoup les produits de la marque Saje, qui utilise des ingrédients naturels et des huiles essentielles. Je suis devenue accro. La compagnie, basée à Vancouver, n'a pas encore de magasins au Québec, mais on peut commander par Internet (www.saje.com/ca). Le service est excellent et rapide.»

Josée, 57 ans, Québec

Lait démaquillant multi-actions de RoC (25,99 $, 400 ml) «J'ai une peau très sensible, et ce produit nettoie tout en douceur, tonifie, et enlève facilement le mascara. De plus, il a une odeur DIVINE! Je l'applique au lever du jour et hop, la vie est belle. Je ne m'en passe plus depuis deux ans. Et ai-je dis qu'il sent trèèèès bon?»

Johanne, 65 ans, Québec

Bâton traitant à l'huile d'arbre à thé de The Body Shop (12 $, chez The Body Shop) «Quand j'ai une rougeur quelconque dans le visage, je n'ai qu'à l'appliquer, et la rougeur disparaît bien vite. Je l'adore!»

Anne-Marie, 42 ans, Québec

Crayon pour les yeux Stay All Day de Stila (29 $, chez Sephora et Pharmaprix) «C'est le SEUL crayon qui tient toute la journée. Pas de bavure, pas de double ligne imprimée sur le haut de la paupière après une heure, il est parfait!» Mention spéciale : le rouge à lèvres Super Stay 24 Lip Color, de Maybelline

Francine, 60 ans, Québec

Crème jeunesse des mains de Clarins (33 $, 3,4 oz) «C'est la meilleure crème à mains, et j'en ai essayé des dizaines! Elle est non grasse, et prend aussi soin des ongles.» Mentions spéciales : le traitement antiâge Double Serum de Clarins, et la base de rouge à lèvres Liplift de Guerlain

Julie, 32 ans, Québec