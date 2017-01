Les ptits mosüs: au royaume des tout-petits

Quand vient le temps de se procurer des produits nettoyants ou hydratants pour la peau fragile ou les cheveux fins des petits, pas de raccourcis à prendre sur la qualité des marques à utiliser. Voici deux exemples de produits très délicats, histoire de dorloter naturellement les bouts de chou.

LOLO

La compagnie québécoise La belle excuse, spécialisée dans les huiles d'olive de qualité, a lancé l'automne dernier LOLO, une gamme de soins pour les tout-petits, formulée à partir d'ingrédients naturels, dont (évidemment) l'huile d'olive extra vierge. Riche en acides gras et en vitamine E, l'huile d'olive apaise et nourrit les peaux les plus sensibles, et est réputée pour posséder des propriétés adoucissantes, cicatrisantes et protectrices. La ligne de soins LOLO s'utilise dès la naissance, et comprend une dizaine de produits, dont une crème pour les fesses, une lotion hydratante, un savon corps-cheveux, et même une huile de massage. Toute la gamme est hypoallergénique, vegan, non testée sur des animaux, et ne contient pas d'alcool ni phtalates, une substance chimique à éviter, souvent contenue dans le plastique et dans certains parfums.

www.loloetmoi.com et liste des détaillants sur le site