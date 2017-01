Mon produit chouchou

Josée Guimond

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil (Québec) Ah, notre produit chouchou... Vous savez, celui dont on ne peut plus se passer, ou presque? Celui-là. Il peut coûter cher à l'achat, ou seulement quelques dollars, mais il est devenu un indispensable de notre routine beauté... et avouez qu'on se félicite souvent de l'avoir déniché. Histoire de vous inspirer, je vous présente aujourd'hui le produit chouchou de 10 filles de la salle de rédaction du Soleil (incluant moi-même), des trouvailles qu'on vous invite grandement à nous «voler». Comme je vous le répète souvent, on prend des notes.

Agrandir Patrice Laroche Josée, 50 ans Cache-cernes Studio Finish Concealer SPF35 de MAC Cosmetics (24 $, 7 g) J'ai toujours été cernée. Me croiriez-vous si je vous disais que trouver un bon cache-cernes a été le principal défi maquillage de ma vie? Défi réussi depuis que j'ai mis la main sur le Studio Finish Concealer de MAC, il y a quelques années. C'est un cache-cernes crémeux, qui offre un pouvoir couvrant opaque, mais sans être trop épais. Important, on ne met PAS ses doigts dans le contenant : on l'utilise avec un «outil» de maquillage, avec lequel on prélève une petite quantité, qu'on fait réchauffer et «ramollir» sur le dos de la main. On peut l'appliquer ensuite avec les doigts. Le rapport qualité/prix est imbattable, et il ne m'en faut jamais plus de trois contenants pas année. Mention spéciale : les produits québécois de dermo-cosmétique Karine Joncas, particulièrement le Démaquillant fermeté 4 en 1 (29 $, 500 ml).

Agrandir Camille, 28 ans Soin facial hydratant Visage radieux de la Savonnerie des diligences (50 $, 125 ml) Je suis accro à cette crème depuis deux ans, moment où mon esthéticienne - la meilleure en ville, Isabelle Goarin pour les intéressées - me l'a fait découvrir. Profondément hydratante, Visage radieux rend complètement futile l'utilisation d'autres produits hydratants faits d'eau et d'une trop longue liste d'éléments inconnus. Crème de nuit, de jour et de contour des yeux, mon produit chouchou (composé de huit ingrédients entièrement naturels) remplace tout cela, promesse d'une fille à la peau sensible et très réactive. Un plus important : Visage radieux est faite à Eastman, en Estrie, par des gens d'ici. Et elle est maintenant vendue dans des petits pots Mason, donc pas de déchet. Info : savonneriediligences.ca Mention spéciale : les vernis à ongles d'Yves Rocher, parce qu'ils sont étonnamment couvrants, et qu'ils s'étendent super bien.

Agrandir Patrice Laroche Josianne, 32 ans Gel activateur de jeunesse de Karine Joncas (52 $, 60 ml) Je déteste avoir l'impression que mon visage est une peinture à numéros, en appliquant différentes crèmes selon les zones, les rougeurs, ou le niveau d'hydratation. Je peine même à avoir une crème de jour ET une crème de nuit. Le gel 5 en 1 de Karine Joncas a donc été pour moi une véritable révolution. On peut l'appliquer aussi bien sur le cou que sur le contour des yeux, et il hydrate et unifie le teint, tout en le rendant plus lumineux. Je l'utilise depuis deux ans en toute saison, chaque fois que je sors de la douche, de jour comme de soir. Une petite quantité suffit, et le pot (bien que plus onéreux que d'autres produits) dure près de trois mois. J'aurais vraiment de la difficulté à m'en passer. En plus, c'est un produit québécois. Mention spéciale : parfum Be Delicious (le vert) de Donna Karan, qui a autant de finesse que de mordant.

Photo le Soleil, Patrice Laroche

Linda, 54 ans

Lotion pour le corps à l'orpin d'Éminence (environ 32 $, 250 ml) Je ne suis pas une grande consommatrice de produits de beauté, et je n'ai d'allégeance pour aucune marque. Si j'ai besoin d'un produit en particulier, je m'en remets à ceux primés par les grands magazines. C'est donc contrairement à mes habitudes que j'ai craqué pour la lotion pour le corps à l'orpin d'Éminence. J'en ai fait l'expérience lors d'une séance d'épilation en salon. C'est son parfum vivifiant et inédit qui m'a emballée. Une odeur d'herbe fraîche s'en dégage. La marque hongroise fabrique sa gamme à partir d'ingrédients crus. Outre son parfum, je l'ai adoptée pour la légèreté de l'hydratation. J'en applique sur mes jambes pratiquement tous les matins après la douche. Mention spéciale : pour la touche glam, je ne rate jamais une occasion d'offrir un vernis Chanel ou un rouge YSL. Ça fait toujours son effet!

Photo le Soleil, Patrice Laroche

Anne, 35 ans

Mascara Kiss me de Blinc (environ 30 $) Quoi de plus désagréable que de se rendre compte, pendant une soirée, qu'on a l'air d'un raton laveur parce qu'on a davantage de mascara sous les yeux que sur les cils... Peu importe le prix et la marque de mascara que j'essayais (supposément hydrofuge, évidemment), rien ne résistait. J'ai été intriguée par le slogan de la marque Blinc, qui disait : «Ne peignez pas vos cils, mettez-les en tubes.» En effet, le produit crée un petit tube autour du cil, alors en se frottant les yeux, le pire qui puisse arriver, c'est de «perdre» un tube. Fini le noir sous les yeux, même si vous oubliez de vous démaquiller. J'ai déjà acheté des mascaras qui donnaient de plus beaux résultats à l'application, mais je ne me passerais plus de celui-ci. Mention spéciale : la lotion minérale ultra fluide teintée Anthelios (filtre solaire), de La Roche-Posay.

Photo le Soleil, Patrice Laroche

Alexandra, 38 ans

Palette de reflets lumineux Éclat bronze 030 de Revlon (environ 12,50 $) Au moins 20 ans d'utilisation de fard à joues Revlon, c'est ce qui s'appelle de la fidélité! Le boîtier a pu changer, des reflets lumineux se sont ajoutés, mais pour un effet bonne mine, je mise toujours sur ce produit champion, dans les teintes de bronze. J'ai essayé d'autres fards en poudre, en crème, en tube, d'autres marques (même beaucoup plus chères), mais je reviens toujours à mon blush Revlon. Il sculpte subtilement les pommettes et donne l'illusion d'avoir pris un petit bain de soleil. Détail non négligeable, il ne chatouille pas ma peau allergique et réactive. Mention spéciale : les crèmes de douche Jardins du Monde d'Yves Rocher, que j'utilise comme bain moussant (3,95 $, 250 ml). Les parfums Fleur de Coton d'Inde et Fleur de Lotus du Laos, offerts par ma grand-mère, ont adouci un moment difficile de ma vie.

Agrandir Photo fournie par Bite Beauty

Pascale, 34 ans

Crayon à lèvres crème matte de Bite Beauty (28 $, chez Sephora) J'utilise très peu de produits de beauté quotidiennement, alors je mise la plupart du temps sur les lèvres pour donner de l'éclat au visage en un rien de temps. Comme le crayon à lèvres crème matte de Bite Beauty offre une tenue extra longue, c'est LE rouge à lèvres chouchou au top de ma liste. Composé uniquement d'ingrédients naturels et comestibles, ce rouge à lèvres, présenté sous forme de crayon, est facile à utiliser. Il résiste très bien à l'eau et la couleur pigmentée demeure impeccable toute la journée, donc inutile de faire des retouches. Ma teinte favorite classique et indémodable : fraise. J'ai aussi un faible pour son odeur d'orange. Mention spéciale : pour une hydratation plus profonde, j'applique la base de contour à lèvres incolore Nourish Mint d'Aveda, composée elle aussi d'ingrédients naturels.

Photo le Soleil, Patrice Laroche

Michèle, 59 ans

Sérum anti-âge Sublimessence de Lise Watier (84 $, 28 ml) Une quantité de liquide de la grosseur d'une tête d'épingle qui couvre le visage ET le cou. Un échantillon plus petit qu'un tube de Crazy Glue qui a duré plus de deux semaines. Une sensation de resserrement de la peau, comme si le visage était gainé dans une pellicule souple et confortable. Voilà les principales qualités de ce produit de Lise Watier. Il remplit ses promesses en termes d'effet immédiat. Il me procure du plaisir, il me donne l'espoir d'une peau plus éclatante et il s'étend divinement bien. J'ai donc trouvé justifié de payer 84 $ pour le contenant de 28 ml, qui me fournira jusqu'au printemps (selon mon estimation) ma dose quotidienne d'un sérum «anti-âge haute concentration» composé d'extraits de thé du Labrador. Mention spéciale : la mousse d'eau micellaire nettoyante La Roche-Posay (22 $, 150 ml).

Agrandir Caroline, 24 ans Soin lèvres traitement intense au sucre de Fresh (32 $, chez Sephora) Le duo hiver-lèvres gercées, en plus d'être douloureux, nous empêche de porter nos rouges à lèvres préférés en toute quiétude. La quête d'un baume à lèvres efficace devient alors inévitable. Je suis tombé sous le charme de ce soin au sucre de Fresh. Il sent bon (goûte bon) et soulage instantanément les lèvres en détresse. La formule comprend non seulement des ingrédients hydratants, mais aussi du fenouil de mer, qui aide à adoucir les rides et à définir la zone des lèvres (ça ne peut pas faire de mal!). On pourrait être freinée par son prix, mais ce petit bijou pour les lèvres deviendra un indispensable. Gâtez-vous! Mention spéciale : rouge à lèvres Show Orchid de MAC Cosmetics (17 $). Un rose vif qui fera tourner les têtes... si vous l'osez!