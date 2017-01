Dans la garde-robe en 2017

(Québec) Sur la planète mode, il n'est pas exagéré de dire que les astres sont déjà alignés pour 2017, et les spécialistes du domaine ont une bonne idée de ce que les magasineuses averties trouveront sur les présentoirs des boutiques dans les prochains mois. Pour faire un premier tour d'horizon sur les tendances et les styles en vogue cette année, nous avons consulté deux experts : Magaly Lamarre, styliste (notamment pour Laurier Québec) et créatrice des événements mode Prêt-à-(re)porter, et Justin Bellavance, également styliste (notamment pour les Galeries de la Capitale). À go , on commence à faire des économies... go !

› Le denim qui a (ou semble avoir) du «vécu» vole la vedette cette année, s'entendent Magaly Lamarre et Justin Bellavance. Pour son jeans, on privilégiera donc celui qui a un aspect «déjà porté», brute, même jusqu'à avoir des ourlets effilochés et des trous.

› On ressort nos bomber jackets de l'an passé pour 2017, et on en trouvera de tous les styles, du plus sport au plus chic. On aime aussi beaucoup ceux qui sont réversibles.

› Le haut «à la Bardot» (qui dénude les épaules) est un indispensable cette année, selon M. Bellavance.

› Un autre indispensable à greffer à sa garde-robe, c'est la jupe à plis accordéon (longs plis verticaux), ajoute Mme Lamarre. Les plus audacieuses oseront les plis accordéon sur des pantalons (à jambes larges, on s'entend).

› Il vous faut aussi absolument un vêtement avec des broderies, un élément fort en 2017.

› Et cette année, on sort nos chevilles : le pantalon cheville (ankle pants) sera partout et même «imposé», prévient Magaly Lamarre. Notons également la réapparition du gaucho, la suite logique du palazzo, qui avait effectué un (certain) retour en 2016.