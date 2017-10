Plein les papilles au Foodcamp

(Québec) Les amateurs de bonne bouffe et de découvertes culinaires en ont eu plein les papilles durant la fin de semaine à l'occasion du Foodcamp, dont la 6 e édition se déroulait une fois de plus au Château Frontenac.

Samedi et dimanche, des centaines d'épicuriens ont pu assister à près d'une quinzaine d'ateliers-conférences présentés par des chefs de renom, en plus de goûter aux mets ou cocktail préparés devant eux.

Par exemple, le chef du Toast! , Francis Pouliot, a montré comment faire une entrée de magret de canard servi avec gésier et parfait de foie gras - plus facile qu'on pourrait le croire -, tandis que la chef d'origine mexicaine Alexandra Romero, du restaurant Tapas & Liège, a expliqué comment faire des tortillas à base de farine de maïs ainsi que de la pieuvre marinée cuite sous vide.

Pour les curieux, les recettes des ateliers doivent être mises en ligne sous peu sur le site du Foodcamp (foodcampquebec.com) et sur la page Facebook de l'événement.

Les participants ont aussi pu se délecter des produits de 26 exposants majoritairement du Québec: fromages, bière, vin, huiles, crème glacée, jerky de loup-marin, rillettes de canard, caramel à tartiner, etc.

Dimanche midi, la présence du réputé chef Chuck Hughes a attiré l'attention vers son kiosque, alors qu'il venait faire la promotion des produits qu'il utilise ou qu'il a développé pour ses restaurants (huile d'olive, vinaigre balsamique, antipasto, tapenade, sirop d'érable), disponibles depuis un peu plus d'un an.

Prochains chefs dévoilés

L'organisation du Foodcamp, qui avait révélé récemment que l'événement serait de retour au printemps, a dévoilé au public les noms de six chefs qui prendront part à la 7e édition, les 24 et 25 mars 2018: deux participantes de la dernière saison de l'émission Les chefs!, la gagnante Ann-Rika Martin (La Planque) et Fanny Lehouiller (Îlot Repère gourmand), François Blais (Bistro B), Annie Veillette (Bistango), Vincent Chatigny (Chez Biceps BBQ) et Michèle Des Rosiers, alias Mitche D. (Le chien rose).

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site du Foodcamp. Quant à la première édition de l'événement dans Charlevoix, à l'automne 2018, les dates seront connues plus tard.