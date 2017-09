Régal express

Le Soleil (Québec) Le cru en vedette

RestoQuébec, qui organise notamment le Burger Week et la Poutine Week dans la capitale, récidive avec une nouvelle semaine thématique : la semaine Manger cru. Du 2 au 8 octobre, la première édition de ce rendez-vous rassemble une quarantaine de restaurants qui proposeront tartares, sushis, huîtres, carpaccio, bols poké, ceviches, etc. Ces mets sont offerts au prix fixe de 10 $, auxquels des accompagnements peuvent s'ajouter moyennant un supplément. L'ensemble des restaurants participants - qui comprend notamment Ophelia, le Rideau Rouge, le Cosmos, Louise Taverne et Bar à vin et Nicky Sushi - ainsi que le(s) plat(s) qu'ils offrent seront dévoilés sous peu sur le site mangercru.ca Raphaëlle Plante (collaboration spéciale) ***

Les couleurs dans l'alimentation

«Pigment». C'est le thème du dernier numéro de Dînette magazine, qui se penche sur l'importance des couleurs dans le monde de l'alimentation. Toujours avec une mise en page épurée mettant en valeur de magnifiques photos, le numéro 10 propose notamment une analyse sur les colorants alimentaires, un dossier de recettes noir/blanc, une ode aux couleurs organiques du Maroc et un essai photo sur les couleurs Pantone et les Fromages d'ici. Créé il y a un peu plus d'un an, Dînette s'est démarqué au printemps aux Grands prix du magazine en remportant le prix du meilleur magazine dans la catégorie Aliments et boissons, coiffant Ricardo et Super Vitalité. En vente à 11,99 $ Pour info : dinettemagazine.com Raphaëlle Plante (collaboration spéciale) ***

Révolutionner les boîtes à lunch

Blogueuse professionnelle qui s'intéresse à l'art bento depuis plusieurs années, Valérie Lévesque fait paraître Les bentos de Valérie. Elle y propose une façon originale de repenser la boîte à lunch grâce à la philosophie du bento, cette boîte repas à compartiments couramment utilisée par les Japonais. Son ingrédient-clé : le riz, qu'elle apprête en onigiris, des boulettes aux mille et une variantes. Avec du thon, du saumon, du poulet, de la saucisse, du porc haché, du tofu, des légumineuses, des oeufs, des légumes... L'auteure suggère également des accessoires pour rendre les lunchs plus amusants : quel enfant (petit ou grand) n'aurait pas envie de manger du riz en forme de panda ou de coccinelle? Valérie Lévesque sera à Québec pour le lancement de son livre le dimanche 8 octobre de 16h30 à 20h au resto-boutique Fanamanga, dans Saint-Roch, et fera une séance de signatures à la Librairie Morency (à Fleur de Lys) le 14 octobre dès 13h. Pour info : lesbentosdevalerie.com Raphaëlle Plante (collaboration spéciale) ***

La Fromagerie Le Détour parmi les meilleures du Québec

Agrandir Pour une troisième année consécutive, la Fromagerie Le Détour a obtenu le prix Sélection Caseus du meilleur fromage au lait de chèvre à croûte fleurie pour son Grey Owl. tirée de Facebook