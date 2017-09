(Québec) Il y a près de deux décennies, Pascale Coutu et son conjoint Pierre Tremblay ont eu un véritable coup de coeur pour les courges, tant et si bien que la production de la ferme familiale, autrefois laitière, leur est depuis entièrement dédiée.

Située à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière, La Courgerie produit aujourd'hui quelque 300 variétés de courges! «Nous sommes la septième génération de Coutu sur cette terre, mais la première à cultiver des courges. On a eu un coup de coeur, d'abord pour leur aspect esthétique, décoratif, puis graduellement mon chum s'est mis à les cuisiner», raconte Pascale Coutu.

La ferme maraîchère est ouverte au public à l'automne, et elle accueille aujourd'hui en moyenne quelque 25 000 visiteurs par année - la très grande majorité en septembre et octobre. Les gens viennent y choisir leurs courges, dont les citrouilles d'Halloween, mais aussi une foule d'idées pour les cuisiner.

«Au départ, on avait l'idée de vendre nos courges aux épiceries, mais le 11 septembre 2001 a tout changé pour nous!» Mme Coutu explique : «Le Québec est un gros exportateur de citrouilles vers les États-Unis, et c'était notre cas aussi, mais à la suite des événements du 11 septembre, plusieurs commandes ont été annulées et on est restés pris avec plein de citrouilles dans la cour. On a fait parler de nous, ç'a attiré les curieux...» L'intérêt suscité est demeuré, et la ferme est devenue agrotouristique en 2003.

Du jardin à la cuisine

«Un jardin, ça prend un sens dans une cuisine», indique Pascale Coutu. Elle et son conjoint s'emploient ainsi à proposer une foule de recettes pour intégrer les courges dans les repas. Le couple de «jardiniers gourmands» - «on préfère se désigner ainsi au lieu de "chefs"», signale Mme Coutu - vient de faire paraître un quatrième livre contenant plus de 50 recettes : déjeuners, collations, soupes et potages, plats principaux, accompagnements et desserts.

Pour chacune, il est indiqué quels types de courges privilégier, puisqu'il en existe une très grande variété. «On parle de familles de courges, il y en a trois principales au Québec qu'on cuisine», indique Mme Coutu. Et lorsqu'on fait référence aux courges «d'été» et «d'hiver», c'est tout simplement parce que les premières, telle la courgette, sont cultivées en juillet et août, tandis que les secondes poussent à l'automne et se conservent l'hiver.

Ce n'est pas parce qu'une courge est prête à être cueillie qu'elle est nécessairement prête à manger, indique Pascale Coutu. «Les courges d'hiver sont prêtes à cueillir lorsque leur peau devient mate et que leur pédoncule [queue] commence à sécher. Elles sont mûres lorsque la partie déposée au sol passe d'une couleur vert pâle à orangée.»