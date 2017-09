Le Foodcamp, un condensé de gastronomie

La salle de bal de l'emblématique hôtel du Vieux-Québec verra défiler pendant deux jours 14 chefs émérites qui présenteront des ateliers-conférences devant quelque 600 épicuriens.

L'événement s'adresse à «tous les passionnés de la bouffe» et permet à ceux-ci d'aller chercher des acquis en cuisine et d'apprendre des techniques pour ensuite pouvoir les mettre en pratique, signale Yann Latouche, président d'EvenTouch, qui organise le Foodcamp.

Parmi les nouveaux visages qui participent à l'événement, notons la présence le samedi du chef Éric Gonzalez de l'Atelier de Joël Robuchon Montréal, «une grosse prise pour nous», indique M. Latouche. Le chef Gonzalez prévoit montrer comment faire «un tartare de betterave, façon Robuchon», révèle l'organisateur. «Ça faisait quelques fois qu'on essayait de le faire venir, mais ça ne marchait pas dans les horaires...» Cette fois sera donc la bonne.

Yann Latouche signale également la participation le samedi du chef Laurent Godbout, des restaurants Chez L'Épicier, «qui fait la navette entre Montréal et la Floride», puisqu'une adresse se trouve à Palm Beach. Le chef Godbout présentera un atelier consacré à la confection de sauces «en version mijoteuse», affirme M. Latouche.

Dégustations et surprise

Seront aussi présents cette année : Geneviève Everell (Sushi à la maison), Stéphane Modat (Restaurant Champlain), Yann Verreault (Le Cendrillon), Maxime Girard-Tremblay (émission Max L'Affamé vous reçoit à Zeste) et Stéphanie Labelle (Pâtisserie Rhubarbe) le samedi; Mathieu Cloutier (Kitchen Galerie), Olivier de Montigny et Marc De Canck (La Chronique), Olivier Godbout (La Planque), Patrice Plante (Monsieur Cocktail), Francis Pouliot (Toast!), Hugo St-Jacques (Zeste télé) et Alexandra Romero (Tapas & Liège) le dimanche. Le chef Jonathan Garnier (La Guilde Culinaire, TVA) se chargera quant à lui d'animer et de commenter les ateliers.

Un rendez-vous culinaire, c'est aussi pour combler les papilles, bien sûr! Chaque atelier permettra aux participants de déguster une bouchée, et près d'une trentaine d'exposants - des producteurs de la province en grande majorité - seront sur place pour faire découvrir et goûter leurs produits : fromages, charcuteries, pâtisseries, bières, vins, cocktails, etc.

L'organisateur Yann Latouche révèle également une surprise pour les participants du dimanche : la visite du réputé chef et vedette de la télé Chuck Hughes (Garde Manger, Le Bremner), qui fera la promotion à son kiosque de sa nouvelle ligne de produits.

Au moment de mettre sous presse, presque tous les billets s'étaient déjà envolés pour le samedi, et il restait moins de 200 billets en vente pour le dimanche. Les intéressés doivent donc faire vite!

***