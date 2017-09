Yuzu: réinventer les sushis

Une tradition «brisée»

Si Yuzu se spécialise évidemment dans la création de sushis, Steve Morency prend soin de préciser que ces classiques de la cuisine japonaise sont remaniés pour s'adapter aux goûts des Québécois. «Chez Yuzu, on brise la tradition japonaise. On n'est pas puriste, on a travaillé nos recettes pour plaire aux gens d'ici.»

Dès l'ouverture du Yuzu sushi bar, sur la rue du Parvis dans Saint-Roch, le chef de l'époque prenait soin de réinventer les classiques. Par exemple, le sushi au foie gras s'est particulièrement démarqué, signale M. Morency.

Si le premier restaurant faisait davantage dans la gastronomie, alors qu'on ne comptait même pas une dizaine d'endroits pour manger des sushis dans la capitale, le fondateur et président de Yuzu a saisi par la suite l'opportunité d'ouvrir un premier comptoir à Place Ste-Foy en 2005, puis de premières franchises dès 2007.

Le restaurant Yuzu sushi bar a été vendu en 2012 (il a fermé ses portes deux ans plus tard), mais le Groupe Yuzu a le vent dans les voiles avec l'ouverture constante de franchises dans la province (il y en a deux au Nouveau-Brunswick), ainsi que des comptoirs express dans les épiceries IGA, depuis 2016.

Classiques et nouveautés

Au menu des succursales : les classiques makis (gros rouleaux), nigiris (poisson sur boule de riz) et hosomakis (petits rouleaux), auxquels se sont ajoutés au fil des ans de nombreuses nouveautés, notamment les sushis frits, le poghomaki (qui ressemble à un «vrai» Pogo), le sushi-club (sorte de «club sandwich»), les sushis pizza et même le ramen burger.

«On ajoute régulièrement des nouveautés pour garder notre clientèle à l'affût. Celles qui sont populaires restent au menu, d'autres disparaissent... Par exemple, le ramen burger, ça a plus ou moins marché», indique Steve Morency, qui n'avait que 24 ans lorsqu'il s'est lancé dans l'aventure Yuzu avec son partenaire de la première heure, Frédéric Matte.

Le poulet général Tao est apparu il y a quelques années «pour proposer une offre complémentaire, pour pouvoir répondre à la demande d'un groupe, par exemple, où quelqu'un ne veut pas de sushis».

Et, comme plusieurs restaurants de sushis, Yuzu surfe sur la vague des poké, ces bols contenant tous les ingrédients d'un sushi «décomposé». Il en offre cinq variantes - saumon, thon, végétarien, poulet coco-thaï et signature (saumon et thon) -, mais s'apprête à en lancer un tout nouveau : le poké Tao (vous l'aurez deviné, un hybride avec le général Tao). «Les poké, c'est la folie! C'est le premier produit qu'on lance que, une fois la campagne de promotion passée, il demeure un aussi gros hit.»

M. Morency signale que ses clients optent généralement pour une combinaison de valeurs sûres et de créations plus originales : «Nos meilleurs vendeurs, ça reste les makis California [crabe et goberge] et kamikaze au thon. Après ça, les gens s'aventurent davantage... On veut qu'ils essaient les Yuzumakis, notre signature.» Le tout, sur place ou pour emporter.

Pour info (menu, succursales et plus): yuzusushi.ca