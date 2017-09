La Grande Table est mise aux Jardins de Métis

R L'idée de La Grande Table est de faire la promotion de la culture culinaire et de la célébrer. On veut favoriser les rencontres entre le grand public, les producteurs et les restaurateurs. C'est aussi pour s'approprier notre patrimoine, notre territoire et notre paysage québécois. L'Atelier Pierre Thibeault a conçu trois tables dans trois environnements différents.

Q L'événement allie la cuisine au patrimoine, à l'histoire, à l'art et à l'architecture. Quels en sont les liens?

R Pour être créatif, en cuisine, il faut s'inspirer de différents mouvements. Il y a des liens qui se tissent et qui nous amènent plus loin. En cuisine, on joue avec les odeurs, les saveurs et les textures. Lors de l'événement, on rajoute une autre étape. Par exemple, la table de la chef Colombe St-Pierre sera installée en bordure du fleuve Saint-Laurent. Les gens vont manger des espèces qui vont avoir l'odeur de la brise du fleuve et des herbes qui sont autour d'eux. L'expérience du repas devient plus que culinaire.

Q Où en est le développement de la culture culinaire au Québec?

R Michel Lambert, qui est sans aucun doute la sommité au Québec sur cette question-là, pourra y répondre. Notre territoire est très vaste. Donc, je crois que notre identité culinaire est beaucoup plus régionale. En Gaspésie, chaque clocher a des différences marquées dans certaines recettes.

Pour information: www.lagrandetable.tv