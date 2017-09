Régal express

Raphaelle Plante

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil (Québec) Combat derrière le bar

La ville de Québec accueille lundi le troisième quart de finale de la compétition provinciale de mixologie Kocktail Kombat. Dès 20h, à L'Atelier - Tartares et cocktails sur la Grande Allée, huit mixologues de la capitale rivaliseront d'audace et d'originalité pour en mettre plein la vue aux juges Fanny Gauthier (Ateliers et Saveurs), Max Coubès (Le 4e mur), Patrice Plante (Monsieur Cocktail) et Hugo Dallaire (Mile Public House). Chaque quart de finale a sa propre thématique et, cette fois, le Grand Marnier est à l'honneur. Les compétiteurs, dont deux se qualifieront pour la grande finale début 2018, devront se soumettre à «des jeux quasi-olympiens contre-la-montre qui challengent leur imagination et leurs capacités d'exécution», indique-t-on. Les mixologues participants : Julien Vézina (L'Atelier - Tartares et cocktails), Patrick Beaulieu (Deux22), Vincent Thuaud (Effervescence), Marie-Alexe St-Cyr (Château Frontenac), Rémi Bernard (La Planque), Maxime Dallaire (Deux22), Kevin Gaffney (Château Frontenac) et Gwenvael Lucas (La Belle et la Boeuf). On promet des surprises et des dégustations sur place pour le public. Tous les détails sur la page Facebook de l'événement : www.facebook.com/kocktailkombat ***

La Martinique dans l'assiette

Agrandir David Giral

Le rendez-vous Martinique gourmande, qui en est à sa 10e édition dans la métropole, débarque à Québec pour la première fois afin de faire découvrir aux gens de la capitale les saveurs de «l'île aux Fleurs». Du 14 au 24 septembre, six adresses proposeront un menu, un plat ou un cocktail d'inspiration martiniquaise : Petits Creux et Grands Crus, Graffiti, L'Atelier - Tartares et cocktails, Bistro Le Sam (Château Frontenac), Atelier et Saveurs et la Brasserie française Chez Jules. C'est l'occasion de découvrir une cuisine savoureuse où se mélangent des influences caribéennes, françaises, indiennes et africaines, et de déguster son fameux rhum reconnu mondialement. Pour info : martiniquegourmande.ca ***

Joindre l'utile à l'agréable