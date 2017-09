Des sirops à toutes les sauces!

(Québec) «Les gens ne savent pas trop quoi en faire de nos sirops, mais ils mettent du sirop d'érable partout. On veut qu'ils fassent pareil!»

La mixologue Gabrielle Panaccio voit grand pour les produits du Lab, une entreprise québécoise dont elle est copropriétaire avec Fabien Maillard. Ensemble, ils créent dans leur «laboratoire» une série de sirops ainsi que des amers (bitters) destinés d'abord à l'univers de la mixologie, mais plus largement à celui de la cuisine.

Les produits artisanaux du Lab sont fabriqués au Québec et sont 100 % naturels : faits avec des produits frais ou biologiques, ils ne contiennent aucun élément artificiel ou agent de conservation. La liste des ingrédients est donc assez courte. Par exemple, le classique sirop de grenadine ne contient que de l'eau, du sucre, du jus de grenade et de l'acide citrique naturel.

«On fait des produits de niche. On est haut de gamme, mais pas tape-à-l'oeil», précise Mme Panaccio. La jeune femme de 27 ans, qui oeuvre dans le milieu de la restauration depuis l'adolescence, s'est lancée dans l'aventure du Lab il y a sept ans en se joignant à Fabien Maillard, lui aussi mixologue, avec qui elle fait de la «recherche et développement» ... de saveurs.

Les sirops et amers qu'ils ont élaborés servent bien sûr à rehausser les mille et un cocktails qu'ils créent pour les bars du Lab - deux adresses situées à Mont-réal -, pour des événements ou encore pour des compétitions de mixologie. Mais ils peuvent être utilisés de bien d'autres façons : pour améliorer l'eau gazeuse ou plate, pour ajouter du goût à une marinade de viande ou de poisson, dans les desserts... «Par exemple, le sirop Orgeade est délicieux sur des fruits et son goût d'amande se marie très bien au café», note Gabrielle Panaccio.

Tous deux globe-trotters, les mixologues s'inspirent de leurs voyages pour leurs créations de sirops et de cocktails. Par exemple, Gingembre Infernal se marie bien à des mets asiatiques, tandis que Tiki 1930 est notamment utilisé dans les boissons caribéennes.