Régal express

L'entreprise québécoise Cook It, qui se spécialise dans la livraison à domicile de repas à cuisiner, lance ce mois-ci la campagne «À table avec», en association avec 12 personnalités du Québec. Chaque mois, l'une d'elles proposera une recette issue de son répertoire personnel. En septembre, Mitsou Gélinas lance le bal avec sa recette de tilapia et relish de radis et basilic avec légumes rôtis à l'ail. Suivront notamment la comédienne Julie Du Page avec son mijoté de veau aux herbes de Provence servi sur orzo, l'animateur Joël Legendre et son burger végétarien aux haricots rouges et champignons avec salade fraîcheur, ou encore la chanteuse Florence K avec ses lanières de poulet au lait de coco et cari vert. Cook It livre partout au Québec et en Ontario. Il faut s'abonner au service sur le site Web et choisir le plan qui convient le mieux à ses besoins.

chefcookit.com