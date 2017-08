Burger Week: créativité sans limite

(Québec) Depuis 2012, la rentrée est indissociable des burgers pour plusieurs restaurants de la grande région de Québec. Jusqu'au 7 septembre, près d'une centaine d'établissements rivalisent une fois de plus d'originalité pour offrir à leur clientèle une création audacieuse, inusitée, voire franchement décadente.

Pour la 6e édition du Burger Week, pas moins de 93 restaurants de Québec, de Lévis et même de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ont confirmé leur participation à l'événement organisé par RestoQuébec. Seules règles à suivre? Offrir une création originale, qu'on ne trouve pas au menu en temps normal, au prix de 10 $ pour le burger servi seul - des accompagnements (frites, salade, poutine...) sont généralement proposés moyennant un supplément.

«Il n'y a pas de limite pour la créativité!» signale Karl Boulanger, associé chez RestoQuébec. Les burgers peuvent prendre différentes formes, et même être déclinés en version dessert. Boulette de boeuf, porc, bavette hachée, poulet frit, tilapia, steak de baloney, smoked meat, seitan aux lentilles... Il y en a sans contredit pour tous les goûts.

«Ce qu'on souhaite avant tout, c'est de faire découvrir les restaurants et leurs produits, et de dynamiser le milieu de la restauration. L'idée d'offrir un burger au prix unique de 10 $ permet aussi de démocratiser certaines tables qui sont habituellement plus chères», indique M. Boulanger.

Tous les restaurants participants sont membres de la plateforme en ligne RestoQuébec, qui est devenue l'ambassadrice du Burger Week dans la capitale - le concept est né à Montréal.

L'événement a fait des petits au cours des dernières années et est maintenant présenté notamment à Toronto, Ottawa, Winnipeg, Vancouver, dans certaines villes aux États-Unis et même à Port-au-Prince, en Haïti.

À Québec, la demande ne cesse de croître : environ une trentaine de restaurants ont participé à la première édition du Burger Week en 2012, et c'est maintenant plus du double qui ont embarqué en 2017 (dont certaines chaînes comptant plusieurs établissements), signale Karl Boulanger. «C'est un succès chaque année, la clientèle embarque toujours.»

D'ailleurs, tous ceux qui auront l'occasion de déguster une ou plusieurs créations originales du Burger Week sont invités à voter pour leur favori sur le site leburgerweek.com. «Ce n'est pas une compétition, mais ça permet aux restaurateurs d'avoir une belle reconnaissance», précise M. Boulanger. C'est aussi à cet endroit qu'on peut trouver la liste de tous les participants et la description de leur création.

Semaines thématiques

RestoQuébec ne présente pas que le Burger Week dans la capitale. L'organisation a poussé plus loin son volet événementiel en proposant depuis quatre ans la Poutine Week (1er au 7 février), puis le Grilled Cheese Festival depuis trois ans (1er au 7 mai), et la semaine du Mac n' cheese dont la première édition a eu lieu début avril.

«On va également proposer en octobre la première édition d'une semaine Mangez cru, qui rend hommage aux tartares et aux huîtres, et en novembre ce sera une première semaine végé», révèle M. Boulanger.

***