Régal express

Le samedi 1er juillet, le Marché public de Deschambault lancera sa 11e saison. Tous les samedis de 9h à 13h, jusqu'à l'Action de Grâce (7 octobre), les clients du marché pourront se procurer une foule de produits de la région de Portneuf, allant des aliments frais aux produits transformés : fruits et légumes de saison, fromages artisanaux, chevreau, cerf rouge, produits de l'érable, savons artisanaux, alcools de petits fruits, tartes... pour n'en nommer que quelques-uns! Parmi les nouveautés, l'organisation a fait l'acquisition d'une popote roulante pour faire déguster des galettes-saucisses et des crêpes intégrant des produits du Marché. C'est un rendez-vous sur la rue de l'Église, à Deschambault, beau temps, mauvais temps. Pour info : marchepublic.org

La Forêt Montmorency reprend l'activité «De la forêt à l'assiette - plantes boréales», qui permet aux participants de démystifier certaines plantes du terroir. En compagnie de Stéphane Plante, chargé de cours en botanique forestière à l'Université Laval, les participants feront une randonnée d'une durée d'environ 90 à 120 minutes en forêt pour réaliser la cueillette. Après un dîner à saveur boréale servi à la cafétéria, un atelier en laboratoire avec le professeur de chimie Bernard Riedl permettra notamment d'assister à une démonstration de fabrication d'huile essentielle et de bonbons au sapin. Trois sorties par jour sont prévues les dimanches 2, 9, 16, 23 juillet et 6 août (groupes de 12 maximum). Réservation obligatoire au 418 656-2034. Pour info : foretmontmorency.ca

Une toute nouvelle entreprise québécoise, Whaaat? Studio, vient de lancer la collection de vêtements et d'accessoires de cuisine Casse-Croûte. Cette collection s'inspire de trois classiques gourmands que se sont appropriés les Québécois : le bagel au saumon fumé, le smoked meat et la fameuse poutine. Des chandails, cartes postales et linges de cuisine originaux et d'apparence vintage sont ainsi proposés. Le fondateur de Whaaat? Studio, Stéphane Pham, souhaitait notamment donner «une allure noble» à ce «plat d'apparence ingrate» qu'est la poutine. Les produits sont disponibles pour commande en ligne au whaaatstudio.com (également dans plusieurs boutiques de Montréal et d'Ottawa/Gatineau).

