Les délices d'été de La Bûche Glacée

Raphaelle Plante

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil (Québec) Malgré la pluie presque incessante qui a marqué le mois de mai à Québec, les propriétaires du bar laitier La Bûche Glacée, dans Beauport, ont vu beaucoup de monde défiler dans leur commerce... La raison d'un tel engouement? Les «bûches», de nouveaux délices glacés qui piquent la curiosité des amateurs de crème glacée.

Le concept, d'abord développé en Asie de l'Est, fait progressivement des adeptes en Europe et en Amérique du Nord, signale Philippe Larouche, propriétaire de La Bûche Glacée avec sa conjointe Sara-Jeanne Bouchard. «On suit beaucoup les tendances en alimentation sur le Web, et on a constaté la popularité virale des ice cream rolls», explique M. Larouche. Le jeune couple, qui a ouvert son bar laitier en avril 2016, a donc décidé de se lancer dans la fabrication de ces ice cream rolls, qu'ils ont rebaptisé des «bûches». «On fait nos propres mix maison. C'est de la crème glacée liquide qu'on étend sur une plaque refroidie à -20 °C.» Un coulis - aussi fait maison - est ajouté avant de rouler et de servir.

Agrandir Il faut compter deux à trois minutes pour concocter une bûche, soit à peine plus de temps qu'un cornet de crème glacée traditionnel. Le Soleil, Patrice Laroche

Mais avant d'arriver à mettre en marché leur nouveauté - ils sont les seuls à l'offrir dans la capitale, selon M. Larouche -, le couple a dû bûcher bien des heures en recherche et développement. «D'abord, on a dû commander notre machine en Asie, car on n'en trouvait pas ici. À l'aide de vidéos YouTube, on a fait des essais et erreurs. Il fallait trouver la bonne consistance de la crème glacée liquide, le bon niveau de sucre pour que ça prenne bien», indique Philippe Larouche. Le jeune entrepreneur, qui n'avait pas 20 ans au moment d'ouvrir son commerce, signale que la popularité des bûches a été instantanée ce printemps. «Il y a une curiosité, ça amène beaucoup de monde, et de partout. Les gens peuvent nous voir faire» puisque leur plaque refroidissante est installée à la vue des clients. Il faut compter deux à trois minutes pour concocter une bûche, soit à peine un peu plus de temps qu'un cornet de crème glacée traditionnel.

Agrandir Le sundae inversé a également la cote auprès des clients de La Bûche Glacée. Le Soleil, Patrice Laroche

Les parfums proposés sont : fudge brownies, barbe à papa, fraise, Oreo et, depuis peu, Froot Loops - «mais on travaille sur d'autres saveurs», précise M. Larouche. Autres produits vedettes Cherchant toujours à «trouver des façons de se démarquer», La Bûche Glacée compte aussi sur deux autres produits vedettes qui font sa renommée : le sundae inversé et la «bibitte à sucre». «L'inversé, c'est le plus populaire avec la bûche. C'est un cornet de crème glacée molle dans laquelle on met du coulis à sundae au centre» et des garnitures sur le dessus. Quant à la bibitte à sucre, il s'agit d'un sundae au coulis de sucre à la crème parsemé de pépites et d'un carré de sucre à la crème maison.

Agrandir La bûche aux Froot Loops Le Soleil, Patrice Laroche

La Bûche Glacée propose bien sûr les plus traditionnels : crème glacée dure et molle, lait frappé, flotteur, sandwich glacé maison, enrobages chocolatés - qui proviennent de Praline et Chocolat, un maître chocolatier de la Côte-de-Beaupré. Et aussi des exclusivités du moment : «actuellement on offre un inversé "tarte au citron" avec des biscuits Graham, et un autre inversé "feu de camp" avec chocolat, guimauve et biscuits Graham», décrit Philippe Larouche. Le bar laitier La Bûche Glacée est ouvert tous les jours, de 12h à 23h, jusqu'à la mi-octobre, au 2266 avenue Larue, dans Beauport. Pour info : labucheglacee.com ***

Des activités à l'année

Agrandir Les propriétaires de La Bûche Glacée, Philippe Larouche et Sara-Jeanne Bouchard Le Soleil, Patrice Laroche

Fêtes d'enfants, création de sundaes en groupe, shower de bébé... les idées ne manquent pas pour proposer des activités ludiques dans le monde de la crème glacée. Les propriétaires de La Bûche Glacée, qui opèrent leur commerce du début avril à la mi-octobre, souhaitent offrir tant l'été que le reste de l'année des activités ponctuelles sur réservation pour des groupes. «L'an dernier, on a testé dans le temps des Fêtes une activité de création de sundaes en groupe, et on aimerait pouvoir offrir ça par exemple pour des partys de bureau», signale Philippe Larouche. Les fêtes d'enfants sont aussi des incontournables, et le bar laitier de style chalet peut accueillir les groupes sur réservation avant midi durant les mois d'ouverture. De l'automne au printemps, les deux jeunes entrepreneurs sont aussi... aux études! «On a commencé nos études universitaires à distance en administration», mentionne M. Larouche, conscient que leur entreprise les occupera beaucoup en même temps. «Depuis notre ouverture, on a eu une réponse au-delà des attentes, et ça se passe bien du côté de la gestion aussi», se réjouit le jeune homme, qui a embarqué sans réserve dans le projet de sa conjointe Sara-Jeanne. ***

Votre carnet d'adresses