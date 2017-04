On a goûté: la bière d'épinette Marco

Nouveau format de 355 ml, retour de l'image originale vintage avec la fameuse blonde tenant la bouteille de bière d'épinette, mais «même bon goût d'antan», assure Foodrinc.

Malgré ce que son nom laisse croire, la «bière» d'épinette ne contient pas d'alcool; elle est plutôt fabriquée avec de l'eau gazéifiée et de la levure - pour le «pétillant» - ainsi que du sucre de canne et de l'essence naturelle d'épinette.

On a apprécié son goût rafraîchissant et le fait qu'elle ne soit pas trop sucrée. Le pétillant est plutôt léger, et on a osé le mariage - concluant - avec un trait de jus de citron. Pourquoi pas même servir ce soda avec de la vodka pour un cocktail d'été?

Les Sodas Marco proposent aussi une bière de bouleau, qui nous a surpris par son odeur et son goût de «peppermane», et une racinette avec des accents de vanille, légèrement moins sucrée que les grandes marques commerciales, selon un connaisseur en matière de «root beer» que nous avons mis à contribution pour la dégustation.

Les Sodas Marco sont disponibles dans près de 1000 points de vente à travers le Québec. Dans la capitale, L'Axe du malt dans le quartier Saint-Jean-Baptiste offre les trois produits. Pour infos et trouver tous les points de vente: sodasmarco.com.