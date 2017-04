Restaurant Wong: «Nouveauté» d'hier!

Le restaurant Wong est au Vieux-Québec ce que le Wok n Roll est à Saint-Roch: une institution. Plus confidentielle, je dirais. Assez pour ne l'avoir jamais essayé en plus de seize ans de métier. Et dire que c'est une sérieuse envie de «nouveauté» - beau paradoxe pour une table ouverte avant l'assassinat de J.F. Kennedy - qui m'y a conduite!

Comment j'y suis arrivée? Samedi matin, j'étais à la recherche d'un resto pour toute la famille. Les deux critères étaient une atmosphère «exotique», mais pas de sushis, ainsi qu'une certaine proximité avec le Centre des congrès. J'avais besoin d'un appât pour retourner en moins de 24 heures au Salon du livre avec mon héritier de huit ans...

Comme les mêmes restos revenaient en boucle dans ma réflexion, j'ai eu l'idée de consulter Tripadvisor. Comme je l'ai déjà écrit, je vois davantage dans ce site un indice de fréquentation touristique et un «générateur» informel de suggestions qu'un outil critique. Parmi les nommés à la catégorie nourriture chinoise le restaurant Wong est apparu. En consultant sa page Facebook, j'ai repéré un commentaire fort positif signé par une jeune femme qui, dans une vie antérieure, a tenu, avec son frère, un très bel établissement sur la rue Sheppard. J'ai vu dans ce message l'équivalent d'une prophétie de biscuit chinois. Et je n'ai pas été déçue.

D'abord, l'accueil de Stéphane, copropriétaire avec M. Steven Wong (en cuisine), s'avère chaleureux. Fiston, lui, est plutôt impressionné par le Bouddha bien ventru à l'entrée. Notre hôte nous assigne une table au fond de la salle, notre espace délimité par un paravent à motifs orientaux. De là, nous profitons d'une vue imprenable sur le plafond aux motifs de «perles d'Asie» secouant leurs éventails. Du jazz, de Take Five de Dave Brubeck aux standards sortis des films de Woody Allen, suspend une fraction de seconde le fil du temps. Je m'imagine à New York, dans la peau d'Alice Tate (Alice de Woody Allen)... Ne manque que l'opiomane Dr Yang et ses herbes mystérieuses! Entre temps, fiston salue une copine de l'école, la jolie Mia, elle aussi en souper familial. Les enfants sont d'ailleurs nombreux dans la salle à manger.

Pour nourrir notre trio, je commande des egg rolls - incontournables - pour les adultes et une soupe vermicelle et légumes pour mon coco. En matière de soupe asiatique aux légumes verts, c'est la plus jolie et «antioxydante» qui soi. Pois mange-tout croquants, tiges de brocoli pleines de vie, petits pois échappés de leur cosse, feuilles de bok choy à peine attendris, ces dignes représentants du règne végétal riches en fer mouillent avec du vermicelle dans un bouillon parfumé au girofle et à l'anis. Le fait que les légumes soient à peine blanchis plaît à fiston porté sur les légumes crus. Bien dorée et croustillante, la pâte des egg rolls cache une farce compacte savoureuse. Sa base de chou broyé, on l'a mixée à de la viande hachée très finement. D'où une consistance supérieure aux classiques egg rolls sino-canadiens.

En plats, nous visons la diversité avec un riz frit au poulet, un chow mein à la cantonaise et un boeuf à l'orange. Plus prévisible, mais non moins très réussi, le riz frit combine plusieurs textures. S'entremêlent aux grains de riz des fèves germées au garde-à-vous, de l'omelette détaillée finement, un peu d'oignon et du poulet en petits morceaux. Le passage dans un wok brûlant lui confère une saveur fumée addictive et unique.

L'appréciation du boeuf à l'orange repose sur sa sauce. Celle-ci, à la fois sucrée et aigrelette, avance un arôme suave d'orange amère caramélisée. Bien que croustillante, la pâte, omniprésente, relègue au second rang l'apport carné. Un peu gros, les morceaux se saisissent difficilement à l'aide de baguettes.

Dernière résistance et non la moindre, le chow mein créé la surprise par son côté éclatant en bouche. Au fond du grand bol blanc, des nouilles sèches s'attendrissent au fur et à mesure qu'elles se gorgent du jus de cuisson d'un sauté composé de légumes (dont du poivron rouge al dente) et d'un triptyque de protéines (poulet, crevette, porc). Un régal.

Sans chercher à dépayser, le menu de chez Wong mise sur les mets chinois connus et éprouvés et un rendu à l'assiette bien fait. Si j'avais à broder une parabole de biscuit [chinois] à son sujet, j'écrirais «la justesse de vos saveurs est la clé de votre succès...»

***