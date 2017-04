La cuisine de Daniel Vézina sur Air Transat

La compagnie aérienne a annoncé mercredi son association avec le célèbre chef de Québec, animateur de l'émission L'effet Vézina sur Zeste Télé et «coach» à l'émission Les chefs! diffusée à Radio-Canada.

«Pour moi, c'est une des plus belles opportunités de toute ma carrière, de relever un défi et de mettre mon expérience au service de l'amélioration des repas en avion», a déclaré le chef au Soleil, avouant qu'il était comme tout le monde et qu'il critiquait parfois la nourriture servie dans les airs.

«Tout le monde chiale, mais c'est quand même un miracle de pouvoir manger à 30 000 pieds dans les airs. Il y a toute une chaîne de montage impliquée là-dedans», explique celui qui a retravaillé ses recettes avec Delta Dailyfood, une filiale du Groupe Fleury Michon spécialisée dans les repas servis en avion.

«Ça ne fait même pas six mois que j'ai conclu cette entente avec Air Transat, une compagnie qui a de belles valeurs, est écoresponsable et qui comme moi est attachée aux produits du Québec», poursuit-il, signalant que c'est en janvier qu'il avait débuté l'adaptation de ses recettes pour les 3 millions de passagers qui se déplacent chaque année sur les ailes d'Air Transat.

Un choix de mets exclusifs soigneusement élaborés par M. Vézina sera ainsi disponible gratuitement dès le 1er mai pour les passagers de la classe Club.

25 $ en classe économique

Ce menu sera également offert en quantité limitée au prix de 25 $ pour les passagers de la classe économique sur les liaisons transatlantiques le 1er mai et sur les vols vers le Sud le 1er juillet. «Daniel Vézina est reconnu pour son souci de la qualité et sa volonté de rendre la haute cuisine accessible à tous, ce qui en fait le chef par excellence pour s'associer à notre marque», a déclaré M. Jean-François Lemay, PDG d'Air Transat, par voie de communiqué.

Six repas seront offerts, dont deux végétariens, et seront modifiés deux fois l'an selon la saison. Par exemple, pour l'été 2017, la blanquette de volaille au zeste de citron et garniture de petits légumes de saison et le braisé de gigot d'agneau aux épices et sirop d'érable accompagné de cari de légumes à l'indienne feront partie de l'offre gastronomique d'Air Transat.

Plusieurs compagnies aériennes du monde entier ont choisi de s'associer à des chefs de renom au cours des dernières années afin de rehausser leur offre alimentaire. On n'a qu'à penser à Joël Robuchon, Anne-Sophie Pic et Daniel Boulud avec Air France, le pionnier de la nouvelle cuisine américaine Alfred Portale avec Singapore Airlines ou alors le grand chef australien Neil Perry avec le transporteur Qantas.