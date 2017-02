Régal express

Les éditions Modus Vivendi lancent sur les tablettes un ouvrage de référence sur la fermentation. Plus qu'un livre de recettes, on y trouve une panoplie d'informations sur ce procédé de conservation utilisé depuis des centaines d'années. En plus des renseignements sur les bienfaits sur la santé et l'équipement requis, le livre donne les directives pour réussir des classiques tels que des cornichons marinés, des citrons confits ou encore de la choucroute. Il offre aussi un tour du monde avec des saveurs d'ailleurs, comme le labneh, le kimchi, le sunomono ou les dosas. L'ouvrage est richement illustré et comporte des tableaux de conversion et de substitutions.

Vendu en librairie dès le 15 février. 224 pages, 29,95 $