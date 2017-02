Chocolat passion

Sophie Grenier-Héroux

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil Suivre @SophieGH (Québec) Encore aujourd'hui, la Saint-Valentin est synonyme de chocolat. Mais plus n'importe lequel! Le bio, le local et l'original. Pour séduire votre dulciné(e), voici trois palettes faites au Québec... et les histoires d'amour qui viennent nécessairement avec.

Palette de bine

Pour Christine Blais, le chocolat est un véritable coup de coeur qui a chamboulé sa vie. Diplômée en design d'environnement et en architecture, la mère de trois enfants ne pensait pas un jour troquer le crayon contre le tablier. Quoique... «Je ne voulais plus me retrouver devant un ordinateur. Je voulais travailler avec mes mains», raconte celle dont la révélation s'est faite après avoir lu l'histoire d'un couple de Portland, en Oregon, qui fabriquait du chocolat dans son garage. «Il y a un mouvement qui vient de la côte Ouest et qui a pris de l'ampleur depuis une quinzaine d'années. En fouillant sur Internet, j'ai trouvé comment faire du chocolat à la maison. Je trouvais que c'était fantastique!» L'autodidacte convertit alors la pièce bureau de sa maison en chocolaterie et fait venir de l'équipement, dont un petit torréfacteur. Son but est simple, mais laborieux : importer des fèves de cacao brutes et transformer le tout soi-même. Le concept, appelé en anglais bean-to-bar, en est encore à ses balbutiements au Québec. L'argument de taille qui convainc Christine Blais de faire le saut et de se consacrer à 100 % au chocolat. De sa «première batch» en septembre 2013 avec 10 à 20 barres par semaine jusqu'à sa récente médaille d'or aux International Chocolate Awards 2016 pour son chocolat à l'érable, la chocolatière a beaucoup lu, appris et multiplié les essais et les erreurs. Ses barres Palette de Bine, aussi populaires soient-elles maintenant, sont le résultat d'une «aventure complexe». «Là je te parle, mais ça fait deux jours que je recule. J'essaie de mouler, pis je recule.» Si d'autres chocolatiers préfèrent faire fondre des pastilles de chocolat de couverture, Mme Blais, elle, s'affaire à travailler des fèves de différentes régions, avec un taux distinct de beurre de cacao et des saveurs singulières. Bolivie, Viêtnam, Haïti, Pérou, la chocolatière multiplie les éloges envers ces terroirs, tous à la base de son succès. «Les fèves sauvages de Bolivie... Il y a seulement les gens cinglés comme moi qui travaillent ces minuscules fèves-là!» illustre-t-elle. «Il y a énormément de pertes, énormément de travail, mais c'est la fève avec le taux de beurre le plus élevé, au goût très doux, très onctueux.» Désormais installée dans un nouvel espace de travail, vaste et lumineux, la chocolatière mesure l'ampleur de son succès et répète que ce qu'elle désire encore, c'est de «surprendre les gens avec des mondes. Comme le vin, comme le café. Ce que je recherche, c'est vraiment l'expression des gens.» palettedebine.com Points de vente dans la région de Québec : Fromagerie Yannick (901, 3e Avenue) et Pâtisserie Gaël Vidricaire (200, rue Crémazie Ouest)

Theobroma chocolat

Agrandir Josée Vigneault et Jean-René Lemire, fondateurs de Theobroma Chocolat

L'amour de Josée Vigneault pour le chocolat l'a menée là où, avec son conjoint Jean-René Lemire, elle allait enfin joindre passion et travail. L'idée a commencé à germer en 2007, en plein remaniement de carrière après des années en communications. En amour avec cette «matière noble» aux mille possibilités, elle fait un stage avec le chocolatier de Québec Pascal L'Heureux, ce qui vient confirmer son désir de lancer sa propre chocolaterie. «Je suis allée la rejoindre, raconte Jean-René Lemire. On a laissé le fonds de pension pour se lancer dans la création. Je peux dire que la passion et la naïveté, c'est ce qui permet de se lancer en affaires! Ma femme et moi, on ne vient pas de familles nanties ou d'entrepreneurs. Ça nous a pris quatre ans avant qu'on puisse en vivre.» Amoureux et passionné du chocolat, le couple se qualifie d'«artisans modernes», voyageant en Amérique du Sud, notamment, pour visiter des terroirs. Surtout, ils ont envie de créer et de répondre au besoin d'une clientèle. «Comme dans le temps des rois d'Espagne, on veut trouver des plantations ou des terroirs. C'est le même principe. Je reviens d'Amazonie... Mettre le pied là où la plante pousse, c'est comme le vigneron qui tombe en amour avec ses vignes. On est dépendant affectif de ce produit-là! Je ne pense pas que personne se tanne [du chocolat]. On l'aime à chaque jour un peu plus.» Les chocolats Theobroma sont faits à partir du procédé nommé liquor-to-bar. Plutôt que de transformer la fève de cacao, ils utilisent du sirop de cacao auquel ils mélangent d'autres ingrédients, comme des fruits ou des noix. Ici, pas de lécithine de soya, assure M. Lemire. «On se concentre sur la formulation : le niveau de beurre, la pâte de cacao et le sucre.» Première chocolaterie biologique à voir le jour en Amérique du Nord, l'entreprise de Québec mise d'abord sur le plaisir et la santé - «l'ADN de l'entreprise» - et croit que l'expérience client passe à travers la qualité des ingrédients. «La clientèle québécoise est la plus loyale», souligne Jean-René Lemire, ajoutant que c'est «vraiment la passion qui nous a gardés en vie.» theobromachocolat.com En vente dans la plupart des épiceries

Chocolats Geneviève Grandbois

Agrandir Geneviève Grandbois Le Soleil, Patrice Laroche