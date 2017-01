Un chocolat chaud qui fait une différence

Afin d'amasser des fonds pour développer l'autonomie alimentaire des jeunes par le biais d'ateliers culinaires ou encore pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'organisme québécois convie les plus gourmands à essayer les créations chocolatées créées par des chefs, des pâtissiers et des chocolatiers de la capitale. Sept adresses de Québec proposent leur version la plus décadente du chocolat chaud en partenariat avec le chocolatier français Valrhona. Bistro Le Sam, Chez Boulay - comptoir boréal, Erico chocolatier, Gael Vidricaire, Le Truffé, Pâtisserie à L'Européenne et Picardie délices et boulangerie ont tous accepté la proposition et concocté une boisson à leur image.

Cannelle, érable et épices

Que ce soit par des éclats de coeurs à la cannelle (Bistro Le Sam), une touche de sirop d'érable (Pâtisserie à L'Européenne) ou l'ajout d'une guimauve aux cinq-épices boréales (Chez Boulay - comptoir boréal), chaque création est unique et proposée pour un temps limité. Chaque établissement versera 0,50 $ par chocolat chaud offert, tandis que Valrhona donnera 50 g de chocolat à La Tablée des Chefs par boisson vendue pour différents ateliers et initiatives sociales. Pour plus de détails sur La grande tournée du chocolat chaud, visitez latableedeschefs.org ou la page Facebook de l'événement. Les intéressés peuvent également participer à un concours en partageant sur Instagram les clichés de leur dégustation avec le mot-clic #Lgtchocolatchaud17.