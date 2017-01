Un peu plus du Japon à Québec

«Combattre les préjugés, c'est mon cheval de bataille», raconte Alexis Bernard, dégustateur et spécialiste du saké à Québec. À travers sa compagnie L'eau et le riz, qu'il a cofondée il y a moins d'un an avec une amie, Délane Ethier, il a pris le pari que les Québécois étaient prêts à découvrir de bons sakés.

«Ça se peut que les gens n'aiment pas ça, mais c'est probablement parce qu'ils ont goûté à du mauvais saké servi trop chaud», souligne-t-il. Enthousiaste, il remarque depuis plusieurs années un intérêt marqué pour le Japon et ses saveurs. «Et ça ne lâche pas! Ceux qui voyagent à New York, à Toronto ou à Vancouver sont aussi exposés à plus de produits [japonais]. On est comme encerclés! Ça se développe autour, alors un moment donné les gens [d'ici] veulent y goûter eux aussi.»

L'eau et le riz se démarque par son souci de mettre en valeur les sakés artisanaux, mais Alexis se targue de surtout vouloir démocratiser cet alcool qui l'anime depuis si longtemps.

«J'ai repris toutes mes notes de dégustation, tout ce que j'avais goûté au Japon, à New York ou ailleurs. On a appelé tous les producteurs pour savoir si on pouvait aller les voir et c'est comme ça qu'on a pu établir une première commande.»

Le premier arrivage de sakés comprendra neuf produits issus de quatre différentes brasseries, de différentes régions du Japon : Kyoto, Mie, Fukuoka et l'île Shodoshima.

Une boisson umami

«Le style aromatique et le caractère du saké sont en lien avec ce que les gens mangent dans leur région. Les régions côtières qui ont du poisson frais vont souvent faire des styles de sakés plus secs, plus clairs et légers. Les régions montagneuses, où l'on mange de la nourriture séchée et salée, font des sakés plus ronds, plus riches. Même chose pour les régions plus froides ou plus chaudes, elles n'ont pas les mêmes conditions de brassage, même si maintenant il y a la réfrigération, ça a marqué le style.»

Peu acide, peu amer et sans tanins, le saké est plus facile à accorder avec la nourriture, au dire d'Alexis. «Le saké est umami, il enveloppe. C'est ça la base des accords avec le saké, c'est que ça vient envelopper ce que tu manges et ça le soutien.»

Les premières bouteilles de saké de L'eau et le riz devraient être disponibles dans les prochaines semaines, le temps d'identification et d'analyse de la Société des alcools du Québec étant difficile à déterminer. Elles seront en vente directement auprès de la compagnie d'importation, à la caisse. Un lancement à Québec et à Montréal est aussi prévu.

Info : leauetleriz.com